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Военное обозрение

Американское издание: благодаря Ливии Россия может расширить своё военное преимущество в Африке

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Источник изображения: topwar.ru

Четвертый за шесть месяцев визит заместителя министра обороны России Евкурова в Ливию, по мнению западных аналитиков, наглядно демонстрирует заинтересованность Москвы в том, чтобы сделать африканскую страну еще одним своеобразным "трамплином" для расширения своего влияния в регионе.

Как сообщает американское издание Defence News со ссылкой на итальянского эксперта по Ближнему Востоку и Северной Африке Кьяру Лавотти, Россия заинтересована в добыче золота и алмазов, а также намерена быть ориентиром для стран глобального Юга.

Американская газета напоминает, что после гибели руководителя "группы Вагнера" Евгения Пригожина российские власти взяли под контроль личный состав ЧВК, якобы переименовав формирование в "Российский африканский корпус".

На востоке Ливии, где, по оценкам западных аналитиков, численность российской группировки составляет от 800 до 1000 человек, расположены авиабазы, такие как Аль-Джуфра, обеспечивающие промежуточную остановку российских военных самолетов для дальнейших полетов на юг в другие страны, включая Центральноафриканскую Республику, где Россия оказала помощь правительству в борьбе с повстанцами. Поскольку влияние Франции на континенте ослабевает, Россия наращивает взаимодействие с новым руководством Нигера и Мали.

Кроме того, по данным западной прессы, российское руководство планирует использовать ливийский портовый города Тобрук в качестве базы для своих военно-морских кораблей, что обеспечит России еще одну средиземноморскую военно-морскую базу в дополнение к двум уже имеющимся в Сирии — Тартусу и Латакии.

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