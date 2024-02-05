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ТАСС

В Северодвинске состоялась церемония вывода из эллинга подлодки "Князь Пожарский"

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Борей-А "Князь Пожарский"
Закладка атомной подводной лодки проекта "Борей-А" "Князь Пожарский".
Источник изображения: Анна Кошечко/РГ

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов подчеркнул, что вооружение атомного подводного крейсера, его технические характеристики позволят эффективно выполнять все задачи по предназначению

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония вывода из эллинга подводного крейсера "Князь Пожарский" состоялась в Северодвинске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня, 3 февраля 2024 года, в Северодвинске, на "Севмаше" (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера "Князь Пожарский" проекта "Борей-А". Церемония проведена под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Таким образом, завершен стапельный период строительства 4-го серийного корабля модернизированного проекта, которым является АПК "Князь Пожарский", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в мероприятии также приняли участие представители органов власти Архангельской области и Северодвинска, Объединенной судостроительной корпорации и промышленности.

"Церемония, которую мы сегодня провели, еще раз подтверждает курс на укрепление и развитие морских стратегических ядерных сил, которым мы неуклонно следуем во имя гарантированного обеспечения безопасности государства, - отметил Евменов, его цитирует военное ведомство. - ВМФ России получает в свой состав надежные и современные подводные лодки, при проектировании и строительстве которых учитывались те вызовы, которыми характеризуется обстановка в Мировом океане. Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" воплотил в себе самые передовые технологические решения, опыт и традиции отечественного подводного кораблестроения, которыми в полной мере обладают корабелы "Севмаша", конструкторы и ученые".

Адмирал подчеркнул, что вооружение атомного подводного крейсера, его технические характеристики позволят эффективно выполнять все задачи по предназначению.

В Минобороны добавили, что старт выводу АПК "Князь Пожарский" из эллинга дал генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко. Во время начала движения атомной подводной лодки командир крейсера по традиции разбил бутылку шампанского о корпус корабля. Далее ракетоносец продолжил движение в наливной бассейн предприятия.

В военном ведомстве отметили, что после вывода из эллинга крейсер пройдет заводские ходовые и государственные испытания. Их обеспечат экипаж корабля, сдаточная команда "Севмаша", военное представительство, Беломорская военно-морская база.

"После всех этапов испытаний будет определена дата, когда АПК "Князь Пожарский" будет принят в состав Военно-морского флота России. Как и другие корабли 4-го поколения, АПЛ "Князь Пожарский" составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия", - добавили в МО РФ. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
955 Борей
Ядерный щит
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