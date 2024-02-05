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Интерфакс-АВН

Китай вывел на орбиту девять спутников с помощью ракеты, стартовавшей с морской платформы

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Ракета-носитель "Цзелун-3"
Ракета-носитель "Цзелун-3".
Источник изображения: wikipedia.org

Пекин. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Китай в субботу успешно вывел на орбиту девять спутников с помощью ракеты-носителя "Цзелун-3", запущенной с морского стартового комплекса, сообщил телеканал CGTN.

Все девять аппаратов, один из которых является спутником дистанционного зондирования Земли, выведены на целевую орбиту.

Запуск ракеты был осуществлен с морской платформы, находившейся в Южно-Китайском море вблизи города Янцзян (провинция Гуандун на юге Китая), в 11:06 по пекинскому времени (в 06:11 мск).

Это уже третий по счету полет ракет-носителей серии "Цзелун-3".

Ранее в субботу китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2С" также успешно вывела на орбиту группу из 11 спутников Geely-02. Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе Китая в 07:37 по пекинскому времени (в 02:37 мск).

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
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