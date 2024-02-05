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ТАСС

Россия предложила Казахстану продолжить научную программу на МКС

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Космодром Байконур стал символом сотрудничества и дружбы России и Казахстана
Космодром Байконур стал символом сотрудничества и дружбы России и Казахстана.
Источник изображения: Роскосмос/РИА Новости

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин пояснил, что "Российская Федерация готова рассмотреть любые предложения"

АЛМА-АТА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия предложила Казахстану продолжить исследования на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

"К нам поступило предложение от Роскосмоса продолжить научную программу (на МКС - прим. ТАСС). У нас есть, скажем, ряд научных работ, которые [находятся] в стадии доработки", - сказал Мусин, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента ТАСС. Он пояснил, что "Российская Федерация готова рассмотреть любые предложения". "Мы со своей стороны еще обсуждаем и не готовы сейчас конкретно говорить кого для каких исследований мы будем отправлять в космос", - отметил министр.

"Это работа, которую в настоящее время проводят три наших научных института по конкретным задачам, которые должны быть решены", - отметил глава Минцифры.

В конце прошлого года Мусин сообщал, что они обратились к российской стороне с предложением продолжить космические исследования на Международной космической станции с отправкой на орбиту казахстанского космонавта. Глава Минцифры тогда указал, что казахстанская сторона просила предоставить республике наиболее мягкие условия, связанных с бюджетом, подчеркнув, что "у нас до этого летали три космонавта", и республика настроена продолжить те космические исследования, которые они проводили. 

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