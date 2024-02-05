Самолеты Checkmate и МиГ-35 покажут на выставке в Саудовской Аравии

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) покажет легкий тактический самолет Су-75 Checkmate и истребитель МиГ-35 на оборонной выставке World Defence Show (WDS) 2024 в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе ОАК, передает ТАСС.

«Объединенная авиастроительная корпорация представит на выставке свою имиджевую экспозицию. Кроме этого, на стенде госкорпорации "Ростех" посетители смогут ознакомиться с продукцией корпорации, в частности, с самолетами Су-75 Checkmate и МиГ-35», — говорится в сообщении.

Также зрители смогут увидеть модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, окрашенный в новую корпоративную ливрею ОАК. В корпорации отметили, что Ил-76МД-90А вызывает большой интерес на Ближнем Востоке.

«Мы уделяем особое внимание продвижению в регионе нашего флагмана в сегменте транспортной авиации — модернизированного Ил-76МД-90А. ОАК одна из немногих компаний в мире, которая обладает передовыми компетенциями во всех сегментах самолетостроения», — сказал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что конструкцию перспективного истребителя пятого поколения Checkmate изменили на основе отзывов возможных покупателей. В частности, были проведены работы по оптимизации стоимости.