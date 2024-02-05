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Известия.ru

Главком ВМФ РФ Евменов проверил ход работ на «Звездочке» и «Севмаше»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Николай Евменов посетил город Северодвинск Архангельской области и проверил ход работ на предприятиях «Звездочка» и «Севмаш». Об этом в субботу, 3 февраля, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как указывается, он заслушал доклады генерального директора предприятия «Звездочка» Сергея Маричева и главы «Севмаша» Михаила Будниченко по выполнению плана гособоронзаказа в сфере судоремонта и атомного подводного кораблестроения страны.

Евменов подчеркнул, что «тесное взаимодействие между заказчиком и исполнителями гособоронзаказа позволяет постоянно сверять часы в сегменте подводного атомного кораблестроения и в вопросах судоремонта кораблей».

Ранее, 10 января, Евменов сообщил, что в российском ВМФ в среднесрочной перспективе будут сформированы пять дивизий и одна бригада морской пехоты на основе существующих подразделений. Как указал Евменов, для повышения боевых возможностей продолжается модернизация находящихся в составе ВМФ атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами. Одним из приоритетных направлений, по его словам, является серийное строительство многоцелевых атомных и дизель-электрических подводных лодок.

25 декабря президент РФ Владимир Путин поучаствовал в церемонии подъема военно-морских флагов на кораблях, поступающих в состав ВМФ России. По его заявлению, Россия реализует все свои планы по строительству кораблей, качественно укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях.


19 декабря Евменов сообщил, что все российские военные флоты находятся в состоянии боевой готовности, перед ними в 2024 году поставлены масштабные задачи. Говоря о пополнении флотов новой техникой, он сообщил, в частности, что уже в начале года планируется принять в состав ВМФ еще один ледокол, многофункциональные суда и суда снабжения.


До этого, 12 декабря, британская газета Daily Express написала о том, что президент России за последнее время значительно модернизировал Военно-морской флот РФ. Издание привело в пример российский атомный подводный крейсер «Император Александр III», который несет на себе 16 межконтинентальных ракет, и атомную подводную лодку «Красноярск», которая оснащена ядерными крылатыми ракетами и торпедами.

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Россия
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Красноярск АПЛ
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Звездочка
Минoбороны РФ
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Путин Владимир
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Ядерный щит
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