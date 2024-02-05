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Российский «Искандер» и «Панцирь» покажут в Саудовской Аравии

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ЗРК «Панцирь-МЕ»
ЗРК «Панцирь-МЕ».
Источник изображения: Антон Тушин

Холдинг «Высокоточные комплексы» покажет оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» и комплекс противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь-С1М» на оборонной выставке World Defense Show (WDS) 2024 в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает «Интерфакс-АВН».

«Посетители мероприятия смогут познакомиться с экспортными вариантами проверенных в бою вооружений, в том числе зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1М", оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-Э" и противотанковыми комплексами "Корнет"», — говорится в сообщении.

Также на стенде холдинга покажут корабельный комплекс «Панцирь-МЕ», который уже поставляют на строящиеся и модернизируемые корабли Военно-морского флота России. Помимо этого, «Высокоточные комплексы» представят управляемый снаряд «Краснополь-М2» калибра 155 миллиметров, комплекс управления огнем артиллерии «Планшет-А», комплекс активной защиты танков «Арена-Э», переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» и самоходный противотанковый комплекс «Хризантема-С» с модернизированной ракетой.

Еще одним экспонатом на стенде холдинга станет «Система контроля воздушного пространства» (СКВП). Она способна определять координаты и сопровождать дроны и легкую авиацию на расстоянии от 200 метров до 30 километров.

В январе в «Ростехе» сообщили, что корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-МЕ» обеспечивает защиту надводных кораблей от всех средств воздушного нападения.

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Верба ПЗРК
Искандер
Краснополь
Панцирь-МЕ
Хризантема-С
Компании
Высокоточные комплексы
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