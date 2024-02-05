Китайская пресса: масштабные учения НАТО могут быть подготовкой к третьей мировой войне

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Продолжающиеся в настоящее время широкомасштабные учения армий стран НАТО могут означать начало подготовки к третьей мировой войне.

Как сообщает китайское издание Global Times, под прикрытием масштабных военных учений на фоне заявлений ряда западных официальных лиц и политиков о возможном начале третьей мировой войны, военный блок НАТО начал подготовку к глобальному конфликту, а возможно даже собирается спровоцировать его начало.

Авторы опубликованной в китайской газете статьи отмечают, что учения Steadfast Defender 2024 далеко не являются безобидным мероприятием, напротив - они могут представлять собой не только репетицию реального вооруженного конфликта, но и провокацией. Для НАТО крайне важную роль играет возможность предусмотреть все возможные риски просчета и последующей вероятной эскалации, чтобы не допустить случайного перехода имитационных маневров в условия реального театра военных действий по соседству, в частности, на Украине.

Масштабные совместные учения армий стран НАТО под названием Steadfast Defender 2024 (Стойкий защитник — 2024) стартовали 31 января в непосредственной близости к западным границам России.

Учения, в которых участвуют более 90 тысяч военнослужащих армий стран альянса и Швеции, около 50 боевых кораблей, 80 единиц авиатехники, а также более тысячи единиц наземной военной техники, включая 133 танка. Значительная часть маневров в рамках мероприятие проходит на восточных флангах НАТО, недалеко от границ России.