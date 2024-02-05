А вы готовы к третьей мировой? (Spiked, Великобритания)

Spiked: британская элита сгущает краски, говоря о третьей мировой войне

Британская военная и политическая элита прониклась разговорами о третьей мировой и начала к ней готовиться, пишет Spiked. Однако генералы, министры и эксперты не могут оценить риски здраво и сгущают краски. Более того, все их воинственные мечты об армии и призыве ничего не дадут.

Тим Блэк (Tim Black)

Приготовиться! Всякие генералы, политики и чиновники убеждены, что третья мировая война не за горами. Высшее командование НАТО уже давно и оживленно ее обсуждает. И британская военная и политическая элита этими разговорами весьма прониклась.

Две недели назад временно исполняющий обязанности министра обороны Великобритании Грант Шэппс предупредил о близящейся войне. Он сообщил собравшимся в особняке Ланкастер-хаус, что мы переходим “от послевоенного мира к предвоенному”. Эту тему в своем выступлении на военной конференции на прошлой неделе подхватил Глава армии генерал сэр Патрик Сандерс. Во-первых, он назвал современников “предвоенным поколением”. Во-вторых, призвал заложить основы для “национальной мобилизации”. И даже намекнул на возможное возвращение призыва на воинскую службу.

К этому хору присоединился один из предшественников Сандерса генерал сэр Ричард Даннатт. В своей колонке на страницах The Times он сравнил Великобританию 2020-х и 1930-х. Мы оказались не готовы к грядущему катаклизму тогда — и не готовы сейчас, предупредил он.

Эти разглагольствования о неминуемой войне оказались настолько неуместными, что и Даунинг-стрит, 10, (официальная резиденция премьер-министра Великобритании. – Прим. ИноСМИ) и Министерству обороны с тех пор пришлось публично отмежеваться от комментариев собственного командования.

Давайте начистоту: нет никаких сомнений, что время сейчас неспокойное. Относительная стабильность и порядок после холодной войны под господством американского гегемона давно минули. Китай и другие страны пытаются закрепить новую расстановку сил. Между Россией и Украиной бушует конфликт. На Ближнем Востоке вновь вспыхнула война. Почивать на лаврах в столь напряженной геополитической обстановке, разумеется, непозволительно.

Однако прозвучавшие за этот месяц речи генералов, министров и правых экспертов выходят далеко за рамки трезвой оценки рисков, с которыми столкнулась наша страна. Они не просто зловеще каркают о военном апокалипсисе, но и возмутительным образом выдают желаемое за действительное. Они подают “большую войну” с “Москвой или Пекином” — что, прямо скажем, равносильно третьей мировой — как некую неизбежность или даже долгожданное испытание нашего общего мужества. Словно отныне все наши поступки и деяния должны стать подготовкой к грядущему катастрофическому противостоянию. Отсюда и разговоры о воинской обязанности, о национальной мобилизации и об ополченцах.

Однако между риторикой и реальностью пролегла целая пропасть. Все военные шишки с жаром твердят о подготовке к третьей мировой, однако реальный военный потенциал Великобритании продолжает сокращаться. Сейчас армия насчитывает всего 76 000 солдат — на треть меньше, чем всего два десятилетия назад. А нехватка моряков на флоте такова, что только что пришлось законсервировать два военных корабля. Так что наши доблестные генералы размахивают даже не сабелькой, а зубочисткой.

Пожалуй, нынешний приступ военной шумихи был бы убедительнее, не исходи он от тех же газетчиков и военных, что жаждали конфликта с Россией с самого окончания холодной войны. Ввод российских войск на Украину, похоже, подстегнул их давние фантазии, дав новое призвание этим воякам, будь то диванным или настоящим.

Как минимум отчасти за этими камланиями о катастрофе стоит жажда финансирования. Намек не слишком прозрачный: пора увеличить военный бюджет. Однако даже если расходы на оборону действительно вырастут, то британское государство старательно лишает себя каких бы то ни было промышленных мощностей. Только в этом месяце правительство Великобритании поддержало решение Tata Steel закрыть две доменные печи на сталелитейном заводе в Порт-Талботе. Это были последние оставшиеся в стране печи для выплавки чистой стали для танков, артиллерии и военных кораблей. Чем, по мнению воинствующей бригады, которая ждет войны со дня на день, предстоит сражаться будущим ополченцам, — неизвестно.

А еще звучат громкие триады военного командования о том, что пора возродить всеобщий призыв на воинскую службу. Напомним, эта идея не пользовалась особой популярностью даже в 1950-е, когда пепел победы над нацистами еще стучал в сердца британцев. Сегодня же “запродать” общественности всеобщую воинскую обязанность не удастся вовсе. Не в последнюю очередь потому, что для нашей культурной и политической элиты славное прошлое Британии — вечный источник имперской вины, а настоящее после Брексита — рассадник ксенофобии и расизма. Многие мечтают, чтобы нашу державу при первой же возможности вновь поглотили глобалистские структуры ЕС. Идея возродить всеобщий призыв не очень-то убедительна, когда наша элита лезет из кожи вон, внушая нам, что наша страна никакого служения недостойна в принципе.

Неудивительно, что по недавним опросам выходит, что почти 40% людей моложе 40 лет откажутся служить в армии даже в случае мировой войны. Дефицит патриотизма, безусловно, настораживает, но едва ли это сюрприз, не так ли? В конце концов, если сама наша элита не дорожит страной, то чего, спрашивается, ждать от потенциальных призывников?

Британская армия косвенно признала эту проблему в пресловутой вербовочной кампании 2019 года. Вдохновляясь плакатами времен Первой мировой с лейтмотивом “Ты нужен стране”, военные обратились напрямую к типичным представителям современной молодежи. “Неженки, — гласил один из плакатов, — армии нужна ваша сострадательность”. От любителей селфи военные ждали уверенности в “себе”. Ну и далее в таком же ключе. Ни единого упоминания ни о стране, ни о народе, и ни намека на призвание или чувство долга. Служба в армии подавалась как разновидность личностного роста, только в камуфляже. Едва ли удастся создать грозную боевую силу из блогеров, активистов и поборников идентичности.

Да, сейчас опасные времена. Но военные фантазии, мечты о воинской обязанности и манера постоянно сгущать краски нисколько не помогут нам справиться с вызовами момента. Это несерьезные мысли несерьезной элиты — которая к тому же не воспринимает всерьез ни страну, ни народ, ни даже наше общее будущее.