Войти
Lenta.ru

Стало известно о маневрах секретного китайского космоплана

158
0
0
Китайский многоразовый беспилотный космоплан в представлении художника. Поскольку внешний вид CSSHQ неизвестен, как его только не изображают. На этом рисунке, например — Boeing X-37B Orbital Test Vehicle без опознавательных знаков ВВС США
Китайский многоразовый беспилотный космоплан в представлении художника. Поскольку внешний вид CSSHQ неизвестен, как его только не изображают. На этом рисунке, например — Boeing X-37B Orbital Test Vehicle без опознавательных знаков ВВС США.
Источник изображения: CNSA Watcher

Запущенный в третий раз — 14 декабря на ракете Long March 2F с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби — секретный китайский многоразовый космоплан выполнил маневры на околоземной орбите. Об этом стало известно SpaceNews.

Издание напоминает, что изначально космический корабль вышел на орбиту высотой 333 на 348 километров. Ссылаясь на данные Космических сил США, издание пишет, что около 20 января космоплан выполнил маневры, позволившие ему выйти на орбиту с апогеем 597 километров.

Неделю спустя корабль оказался на орбите 602 на 609 километров. Примерно такая же орбита была у космоплана в ходе его второй миссии, когда материнский космический корабль выпустил несколько дочерних аппаратов. SpaceNews замечает, что пока от китайского космоплана не зафиксировано отделение спутников.

В сентябре 2020 года издание, ссылаясь на китайскую корпорацию China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), сообщило, что Китай осуществил секретный запуск «экспериментального космического корабля многоразового использования».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
CASC
Проекты
2020-й год
Похожие новости
25.04.2023
Китай представил свою первую полноценную карту поверхности Марса
31.12.2021
Китай в 2021 году осуществил 55 космических пусков и поставил национальный рекорд
16.12.2019
Китай с 2030 года запустит программу по поиску пригодных для жизни планет
20.11.2018
Китай завершил создание глобальной навигационной системы
12.11.2018
Airshow China 2018. Что крупнейший авиасалон мира принес России
16.09.2016
Поднебесная намерена обогнать Space-X
27.12.2013
Китай использовал европейские технологии для создания системы «Бэйдоу»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 00:50
  • 59026
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.02 18:06
  • 29
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)
  • 04.02 10:01
  • 396
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.02 09:03
  • 1
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 04.02 01:29
  • 2
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 03.02 21:11
  • 249
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 13:47
  • 3
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 03.02 13:36
  • 2
СВО и Пятая колонна
  • 03.02 08:10
  • 1
Приближается горячая Третья мировая война?
  • 03.02 03:56
  • 1
Steadfast Defender-2024: подготовка к войне
  • 02.02 15:27
  • 1
Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим до середины февраля
  • 02.02 03:37
  • 1
О Черном море в свете СВО
  • 02.02 02:10
  • 8
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками