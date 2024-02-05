Путин: производство гражданской техники предприятиями ОПК в 2023 году выросло на 27%

Президент отметил, что экономике РФ нужны новые отечественные станки, приборы, оборудование, перспективные материалы

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по итогам 2023 года нарастили производство гражданской продукции на 27%, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Все для победы!".

"По итогам 2023 года, в условиях специальной военной операции, когда безусловный приоритет отдается производству военной техники, <…> почти на 30%, - на 27% - выросло производство на предприятиях ОПК гражданской техники", - сказал глава государства.

По оценке президента, многократно возросший потенциал предприятий страны позволяет успешно решать и эту задачу. "Она тоже важная, если не сказать важнейшая. Отраслям нашей экономики сейчас нужны новые отечественные станки, приборы, оборудование, перспективные материалы, и ОПК способен дать все это в серийном масштабе", - сказал российский лидер.