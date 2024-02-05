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ТАСС

Болгария отправила Украине первые бронетранспортеры

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Флаги Украины и Болгарии
Флаги Украины и Болгарии.
Источник изображения: shraibikus.com

По расчетам экспертов, операция по транспортировке машин может занять около двух месяцев

СОФИЯ, 2 февраля. /ТАСС/. Первые бывшие в употреблении бронетранспортеры, которые в соответствии с решением парламента Болгария подарила Украине, отправились адресату.

Об этом сообщает агентство BGNES, публикуя сделанные министром обороны Тодором Тагаревым снимки погрузки бронированной техники на трейлеры.

В декабре правящее большинство отклонило вето президента на поставку техники, таким образом украинской стороне должна быть предоставлена бронированная транспортная техника с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует, - всего около 100 БТР, а также запасные части. Точная номенклатура поставки засекречена. По расчетам экспертов, операция по транспортировке машин может занять около двух месяцев. 

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Страны
Болгария
Украина
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