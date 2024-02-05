Только оборона. В США рассказали о влиянии снарядного голода на тактику ВСУ (Politico, США)

Специалисты по монтажу производят 155-мм артиллерийские снаряды М795 для гаубиц на армейском заводе боеприпасов в Скрантоне, Пенсильвания. 13 апреля 2023 года. Отсюда они отправляются на Украину.

Politico: ВСУ пришлось уйти в оборону из-за нехватки артиллерийских снарядов

Из-за нехватки снарядов ВСУ ушли в оборону, пишет Politico. Запад не справляется с аппетитами Украины, внутренне производство тоже не помогает. В нынешней ситуации ни о каких наступательных операциях Киев может и не мечтать.

Вероника Мелкозерова (Veronika Melkozerova), Ева Хартог (Eva Hartog)

Киев — У ВСУ есть большая проблема: им не хватает артиллерийских снарядов, чтобы защитить тысячекилометровую линию фронта от российского натиска.

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Ранее в этом месяце министр обороны Рустем Умеров посетовал так называемой артиллерийской коалиции — возглавляемой Францией международной группировке по отправке боеприпасов на Украину — на “снарядный голод”.

Украина наращивает внутреннее производство снарядов, но цифры засекречены. В любом случае бóльшую часть боеприпасов она по-прежнему получает от союзников. Однако до войск при этом все равно доходит недостаточно.

Европейский союз пообещал поставить миллион снарядов к марту, но достичь этой цели не сможет. Глава иностранных дел ЕС Жозеп Боррель признал на этой неделе, что к тому времени блок поставит лишь 524 000 снарядов, однако к концу года сулит уже 1,1 миллиона.

Тем временем политический тупик в Вашингтоне остановил дальнейший приток военной помощи.

“У нас закончилась военная помощь Украине, и мы уже видели, чем это чревато на поле боя”, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в понедельник.

Сбой напрямую касается войск, окопавшихся на юге и востоке Украины.

“Нам всегда не хватает снарядов калибра 122 мм... мы получаем их прямо с завода”, — рассказал Politico артиллерист ВСУ, воюющий под Авдеевкой, одной из самых горячих точек на всем фронте, на условиях анонимности.

“В среднем мы выпускаем по 15 снарядов в день. Но бывают дни, когда мы делаем больше сотни выстрелов — или, наоборот, ни одного. Сейчас боевые действия на нашем направлении активизировались, но снарядов у нас все так же мало”, — добавил военный.

В своем обращении к артиллерийской коалиции Умеров признал: “Россия значительно превосходит нас по ежедневным артиллерийским ударам. На разных участках фронта и этапах боевых действий они выпускают в среднем в 5–10 раз больше артиллерийских снарядов, чем ВСУ”.

Он добавил: “Российская военная промышленность позволяет войскам выпускать по украинским позициям десятки тысяч снарядов. Как показывает ситуация на поле боя, альтернативы современной артиллерии нет”.

Однако обеспечить значительный рост поставок боеприпасов на Украину будет непросто.

“Сегодня у нас боевые действия такого масштаба, что всей мощности свободного мира не хватает для поддержания нашего расхода. Без помощи мы определенно не справимся”, — заявил Politico министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Активная оборона

Нехватка снарядов — одна из главных причин, почему после разочаровывающего летнего контрнаступления украинская армия перешла к обороне по всему фронту.

Не имея столь широких артиллерийских возможностей для сдерживания российского наступления, украинцы обратились к беспилотникам с видом от первого лица (FPV) для ударов по российским танкам, бронетехнике и войскам. Беспилотники (нередко любительские) дорабатываются и оснащаются бомбами и камерой, которая позволяет операторам направлять их к целям с высокой точностью.

В этом Украина получила редкое преимущество перед Россией. По подсчетам киевского маркетингового агентства Top Lead, с сентября по январь ВСУ нанесли 3 806 ударов беспилотников, тогда как Россия — всего 2 886.

Один высокопоставленный офицер украинской армии на условиях анонимности рассказал Politico, что русские господствуют на поле боя благодаря артиллерии. “И сейчас по некоторым направлениям их цифры многократно превышают наш ответ. Именно поэтому беспилотники с видом от первого лица — один из вариантов огневого поражения, притом достаточно эффективный”, — добавил он.

Он добавил, что на данный момент у Украины еще достаточно снарядов, чтобы отразить любые российские попытки прорыва.

“Снарядов для обороны на данный момент у нас достаточно, но для продолжения наступательных действий понадобится помощь с боеприпасами. Ведь при наступлении нужно гораздо больше снарядов, чем у противника или как минимум столько же”, — сказал офицер.

Хотя беспилотники помогают сдерживать русских, это отнюдь не означает, что боеприпасов хватает, говорит Николай Белесков, старший военный аналитик благотворительного фонда “Вернись живым”, который помогает ВСУ снабжением.

“Я считаю, что нам будет сложно воевать одними дронами с видом от первого лица без классической артиллерии вроде гаубиц или систем залпового огня плюс хотя бы 2 000–4 000 снарядов в день, — сказал он. “Мы должны удержать нынешние позиции. А как это сделать при нехватке снарядов — это, безусловно, вызов”.

У России свои проблемы

У России гораздо больше оружия и боеприпасов, чем у Украины, но даже ей трудно поддерживать ту бешеную скорость, с которой они расходуются.

Москва фактически перевела экономику на военные рельсы и готова к длительному конфликту на истощение. Ее заводы производят беспилотники, танки и снаряды — а оборонный бюджет стал рекордным в постсоветской истории.

В разговоре с президентом Владимиром Путиным глава оборонного концерна “Ростех” Сергей Чемезов заявил в конце декабря, что с начала специальной военной операции Москвы производство боеприпасов выросло пятидесятикратно.

Но и тут есть свои оговорки.

Независимый военный эксперт из Праги Юрий Федоров* заметил, что российская армия широко использовала старые артиллерийские запасы, доставшиеся от СССР, но они заканчиваются.

Тут-то в игру и вступают ее геополитические союзники — Северная Корея и Иран. По данным западных чиновников и разведки, они снабжают Москву технологиями, снарядами и, возможно, даже баллистическими ракетами — хотя все упомянутые стороны это отрицают.

По оценкам Федорова, Россия ежедневно выпускает по целям порядка 10 000 снарядов — намного больше ВСУ, но все же меньше, чем в начале спецоперации, когда расход доходил до десятков тысяч.

Это толкнуло российских военных на “мясной штурм” (эксперт явно путает стороны: "мясными штурмами" злоупотребляли ВСУ в ходе "контрнаступа", но так ничего и не добились. – Прим. ИноСМИ) Авдеевки на востоке Украины в надежде сломить сопротивление ВСУ.

“На мой взгляд, ситуация для Украины опасная, но не катастрофичная”, —сказал Федоров.

Адаптация ради выживания

По другую сторону фронта в Авдеевке украинским солдатам приходиться адаптироваться и изучать новые приемы, как обойти нехватку боеприпасов. Артиллерийские подразделения тесно сотрудничают с операторами беспилотников, которые помогают им точнее нацеливать скудеющие снаряды.

Артиллерист, воюющий на окраине города, рассказал, что точность артиллерии в сочетании с дронами увеличивается на 250%.

“Из-за постоянного дефицита снарядов приходиться учиться стрелять лучше нормы. И мы научились”, — похвалился солдат.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента