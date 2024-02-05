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ТАСС

Председатель ОБСЕ заверил Киев в поддержке со стороны организации

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Логотип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Ян Борг отметил, что организация намерена впредь "во главу повестки дня" ставить "российскую агрессию против Украины"

ВЕНА, 2 февраля. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ и мальтийский министр иностранных дел Ян Борг в ходе визита на Украину заверил Киев в поддержке со стороны организации. Об этом дипломат сообщил в X.

Дипломат встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам Борга, организация намерена впредь "во главу повестки дня" ставить "российскую агрессию против Украины".

"Мы придерживаемся последовательной и принципиальной позиции - использовать ОБСЕ в качестве платформы для привлечения к ответственности за действия, противоречащие принципам и обязательствам ОБСЕ", - написал министр.

Как со своей стороны заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Волгарев, данная организация молчит о преступлениях украинской армии в отношении российского гражданского населения из-за курса руководства ОБСЕ на покрывание злодеяний Киева. По словам российского дипломата, подобные подходы со стороны руководства ОБСЕ и ее профильных институтов наблюдались "как в 2022 году, так и в предшествовавшие ему восемь лет конфликта в Донбассе". 

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Страны
Россия
Украина
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ОБСЕ
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