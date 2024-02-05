Путин отметил высокую востребованность комплексов «Панцирь» за рубежом

Путин: ЗРПК «Панцирь» нарасхват на мировых рынках вооружений

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» значительно востребован за рубежом. Об этом 2 февраля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума «Всё для победы!».

«Панцири» в высшей степени востребованы. И надо сказать, что они пользуются большой популярностью на международных рынках вооружения — нарасхват, как горячие пирожки, только давай», — сказал глава государства.

Он добавил, что в прошлом году Россия поставила за рубеж военное оборудование на миллиарды долларов. При этом президент отметил, что сейчас ЗРПК «Панцирь» нужны в РФ, чтобы прикрывать границу государства. В связи с этим он напомнил об ударах киевского режима по гражданским объектам на российской территории.

Ранее, 23 января, стало известно о проведении в РФ финальной стадии испытаний разработанных холдингом «Высокоточные комплексы» антидроновых мини-ракет для ЗРК, которые должны поступить в зону проведения СВО. Отмечалось, что перспективные ракеты будут применяться в составе ЗРК «Панцирь-СМ».

В декабре прошлого года польский портал Interia сообщил, что появление на фронте российского самоходного ЗРК «Панцирь-СМ» создаст серьезные проблемы для украинской армии. Этот комплекс может идентифицировать малоразмерные цели на расстоянии до 75 км, а использование новых управляемых ракет увеличивает дальность перехвата до 40 км. Разработчики увеличили возможности системы по обнаружению и нейтрализации целей на высоте от 15 до 18 км, говорится в публикации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.