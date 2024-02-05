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РИА Новости

Путин рассказал, что необходимо для успеха на поле боя

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Путин: для успеха в бою надо быстро реагировать на средства поражения противника

ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Для успеха на поле боя надо быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет противник, и подавлять их, заявил президент России Владимир Путин.

"Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причем не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства", - сказал он на встрече с участниками форума "Все для Победы".

По словам президента, кто быстрее это все делает, тот и побеждает. "Вот эта сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы", - добавил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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