Путин рассказал, что необходимо для успеха на поле боя

Путин: для успеха в бою надо быстро реагировать на средства поражения противника

ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Для успеха на поле боя надо быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет противник, и подавлять их, заявил президент России Владимир Путин.

"Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причем не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства", - сказал он на встрече с участниками форума "Все для Победы".

По словам президента, кто быстрее это все делает, тот и побеждает. "Вот эта сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы", - добавил он.