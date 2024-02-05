Медведев назвал учения НАТО конвульсией дряблых мускулов

Медведев: аэродромы НАТО будут законной целью ВС России, если их предоставят ВСУ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал учения НАТО конвульсией дряблых западных мускулов, об этом он заявил на странице во ВКонтакте.

"Натовские балаболы побоялись напрямую сказать, против кого направлены эти учения, и ограничились пустопорожней болтовней про "отработку планов обороны и сдерживание потенциальной агрессии со стороны ближайших противников". Но очевидно, что эта конвульсия дряблых западных мускулов — предупреждение нашей стране. Мол, не стоит ли нам как следует пригрозить России и показать русскому ежу жирный трансгендерный европейский зад. Вышло нестрашно, но показательно", — написал он.

По словам чиновника, "наложившие в штаны" западные политики и их генералы в НАТО вновь попытались взять Россию на испуг.

Медведев также отметил, что некоторые этапы указанных учений пройдут в самых русофобских странах вроде Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, то есть "в непосредственной близости от российских границ".

При этом зампред подчеркнул, что если Североатлантический альянс решил провести военные маневры такого уровня, значит, государства блока действительно чего-то опасаются и не верят ни в победу, ни в какие-то военные успехи киевского режима.

"Плюс отрабатывают антироссийскую повестку дня во внутриполитических целях, консолидируя недовольный электорат", — добавил он.

Политик предупредил, что Москва не собирается нападать ни на одну страну НАТО, но если они посягнут на целостность России, то мгновенно получат адекватный ответ, и это уже будет большая война.

Как уточнил Медведев, то же самое произойдет, если какой-нибудь член альянса будет предоставлять аэродромы бандеровцам или разместит свои войска у неонацистов. В таком случае они станут законной целью для российских Вооруженных сил.

Он указал, что об этом следует помнить всем каскам с натовскими символами, которые чванливо бряцают оружием недалеко от наших границ".