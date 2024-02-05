Войти
Lenta.ru

Названо средство борьбы с американскими «умными» бомбами

133
0
0
Зенитный ракетный комплекс «Тор»
Зенитный ракетный комплекс «Тор».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Американские бомбы наземного базирования GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые поставляют Киеву, можно сбивать российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Тор» и «Бук». Средство борьбы с «умными» бомбами назвал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с News.ru.

«У ВС РФ есть эффективные средства ПВО для борьбы против GLSDB — это комплексы "Тор-М2" и "Бук-М3". Однако России необходимо кратно увеличивать гособоронзаказ по этой номенклатуре вооружений. С учетом большой протяженности линии противостояния, эти комплексы нужны в больших количествах», — сказал эксперт.

Он добавил, что эффективно противодействовать GLSDB можно лишь в комплексе с другими мерами. По словам Коротченко, необходимо уничтожать ключевые объекты инфраструктуры и транспортной логистики Украины, а также центры принятия решений.

Ранее в феврале издание Politico писало, что министерство обороны США подтвердило передачу Украине высокоточных реактивных снарядов GLSDB.

В том же месяце в публикации The War Zone отметили, что бомба GBU-39/B, которая входит в состав GLSDB, стоит около 50 тысяч долларов, а управляемые ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS стоят примерно 100 тысяч долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
GBU-39
HIMARS
Tор-М2
Бук-M3
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Тор ЗРК
Похожие новости
02.02.2024
Назван недостаток «умных» бомб GLSDB
13.04.2023
В России заявили о читаемых траекториях боеприпаса GLSDB
10.04.2023
Эволюция "Тора" и проверка боем: в чем успех ракетного комплекса ПВО России
30.03.2023
Названы задачи используемых ВСУ снарядов GLSDB
29.03.2023
Эксперт рассказал, чем российские войска могут перехватывать применяемые ВСУ снаряды GLSDB
27.12.2022
Ключи от неба в умелых руках
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 00:50
  • 59026
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.02 18:06
  • 29
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)
  • 04.02 10:01
  • 396
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.02 09:03
  • 1
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 04.02 01:29
  • 2
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 03.02 21:11
  • 249
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 13:47
  • 3
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 03.02 13:36
  • 2
СВО и Пятая колонна
  • 03.02 08:10
  • 1
Приближается горячая Третья мировая война?
  • 03.02 03:56
  • 1
Steadfast Defender-2024: подготовка к войне
  • 02.02 15:27
  • 1
Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим до середины февраля
  • 02.02 03:37
  • 1
О Черном море в свете СВО
  • 02.02 02:10
  • 8
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками