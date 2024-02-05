Подлодка ВМС Великобритании впервые за 8 лет проведёт пуск ракеты с муляжом ядерной боеголовки

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Великобритания хотя и является государством, обладающим ядерным оружием, в соответствующем списке по количеству боеголовок находится на пятом месте и сильно отстает от лидеров. Девять стран, являющиеся обладателями самого разрушительного оружия массового поражения (ОМП), образуют так называемый «Ядерный клуб».

Особое место в нем занимает Израиль, который по данным экспертов со второй половины прошлого века ведет собственные разработки ЯО и в настоящее время обладает полноценной триадой, но никогда официально этого не подтверждал. Не все однозначно и с Ираном, вроде как реализующим программу обогащения оружейного урана, но на какой стадии она находится никто не знает. С 6 января 2020 года Иран отказался от последних ограничений по ядерной сделке с целью создания ядерного оружия. Толком неизвестно, сколько ядерных боеголовок и у КНДР.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), который регулярно и публикует сведения о наличии ЯО у различных государств, по состоянию на 2023 год Великобритания обладает 215 ядерными боеголовками (по другим данным — 225 единицами). Из них 160 находятся в боевой готовности. С 1998 года единственным компонентом ядерных сил Великобритании является группа ПЛАРБ «Трайдент», классической триады у Королевской армии нет.

Великобританию пока незначительно опережает Китай, у которого насчитывается 270 атомных боезарядов, хотя информация эта с учетом повышенной секретности КНР в части раскрытия информации о военном потенциале страны явно неточная. Кроме того, к 2035 году Пекин намерен почти утроить количество боеголовок и наряду с Россией обладает наиболее современными и разнообразными средствами их базирования и доставки, которые постоянно совершенствуются.

Далее идет Франция, у которой имеется 300 боеголовок. В лидерах давно и стабильно держится РФ, ставшая преемницей всего ядерного арсенала СССР после его распада. На вооружении российской ядерной триады насчитывается 7000 ядерных зарядов различного типа. У армии Соединенных Штатов в распоряжении чуть меньше единиц ЯО, по данным SIPRI таковых у США 6800 боеголовок.

Следует учитывать, что цифры эти весьма приблизительные, особенно сейчас, когда все международные соглашения по контролю за ЯО де-факто и де-юре перестали действовать. Кроме того, как у ВС РФ, так и у ВС США лишь меньшая часть от названного количества ядерных зарядов стоит на боевом дежурстве. Правда, у американцев есть ну такое скорее антилидерство — это единственное государство, которое дважды использовано атомные бомбы в войне.

Возвращаясь к Великобритании. В последнее время Королевские вооруженные силы по оценкам не только иностранных, но и британских экспертов сильно деградировали практически по всем параметрам — по количеству вооружений, боевой техники, живой силы и их состоянию, включая ВМС некогда бывшей «владычицы морей». Не лучше обстоят дела и с ядерным оружием, а вернее, средствами доставки боеголовок. Видимо в том числе по этой причине в позапрошлом году через 45 дней премьерства ушла в отставку Лиз Трасс, заявившая, что в случае необходимости легко нажмет «красную кнопку». Нажать то нажмет, а вдруг после этого ничего никуда не полетит?

И вот Лондон решил с помпой восполнить этот серьезный пробел в части обеспечения военной безопасности страны. Британская пресса с восторгом сообщает, что Королевский флот до 4 февраля впервые за восемь последних лет проведет испытательный запуск «ядерной» ракеты с подводной лодки HMS Vanguard в Атлантическом океане в 90 км от восточного побережья Флориды с радиусом действия 5 900 км. Судоходные компании, совершающие навигацию в этом районе, уже предупреждены об испытаниях.

Жителям и гостям Флориды пугаться не стоит, вместо ядерного заряда в боевой части ракеты будет размещен его муляж. Фактически, испытания пройдет застоявшаяся на несколько десятилетий в пусковой шахте подлодки старенькая и совсем не ядерная американская ракета Трайдент II. Всего у ВМС Великобритании четыре атомных подводных лодки типа «Вэнгард», давно требующих замены по причине технического состояния и истечения срока эксплуатации. На каждой субмарине может размещаться до восьми боеголовок.

Если бы Минобороны РФ решило, по примеру Великобритании, подробно освещать каждый испытательный пуск наших носителей ядерного оружия, то наверняка бы пришлось выпускать как минимум каждый месяц полноценный бюллетень, а то и газету. Особенно, если рассказывать о каждом боевом применении в зоне СВО ОТРК «Искандер», ракетных комплексов «Кинжал» и гиперзвуковых «Калибров», способных в том числе доставлять ядерные боезаряды.