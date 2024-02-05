Владимир Путин: российское новейшее вооружение явно превосходит вооружение НАТО

ЦАМТО, 2 февраля. Российское новейшее вооружение явно превосходит вооружение НАТО, заявил президент России Владимир Путин в Туле на встрече с активом участников форума "Все для Победы!". Мероприятие прошло на территории АО "Тулаточмаш".

Ниже вступительное слово В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин:

…."Самый основной вклад в общую работу вносят, конечно, предприятия ОПК, оборонно-промышленного комплекса. Это большая часть нашей промышленности, большая, огромная "армия" людей, которые работают в этой сфере.

У нас к оборонно-промышленному комплексу относится шесть тысяч предприятий, на которых работает 3,5 млн. человек. Но если иметь в виду, что, кроме этих чисто оборонных предприятий, еще десять тысяч предприятий так или иначе связаны с "оборонкой", являются их "смежниками", их в какой-то части подрядчиками, то можно себе представить, что это такое, что за "армия".

Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тыс. новых рабочих мест, более полумиллиона рабочих мест. Но это ведь не просто так, люди пришли и зарплату получают. Там все работают, причем работают напряженно. Работают в две, а в некоторых местах в три смены.

Во-первых, это высокотехнологичные комплексы, это научно-исследовательские организации, конструкторские бюро. Оборонка требует высокого уровня квалификации от инженерных кадров и от рабочих кадров, потому что это почти все – высокотехнологичное производство.

Для того чтобы сегодня быть успешными на поле боя нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагирует, причем не только находит возможность их подавлять, но и делает свои более эффективные средства. Вот кто быстрее это все делает, тот и побеждает. Это сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы. И наша оборонка демонстрирует здесь очень хорошие и темпы, и качество работы.

Конечно, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени – там в чем-то оно и уступает. Кстати говоря, не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят, это очевидный факт. Я имею в виду и ракетную технику, и бронетехнику, и все, что применяется на поле боя.

Надо сказать, что мы не только… вы не только обеспечиваете – я сейчас обращаюсь к тем, кто работает на этих предприятиях, – не только обеспечиваете такое высокое качество, но и количество. Бронезащита – самое необходимое. Мы увеличили производство бронезащиты для наших бойцов в десять раз, обмундирование – в 2,5 раза. Я потом, выступая, еще скажу, во сколько раз (не в процентах) увеличилось количество бронетехники, других средств ведения вооруженной борьбы, авиационных средств, ракетной техники, в том числе и "высокоточки", дальней "высокоточки".

Практически по всей номенклатуре и качество, и количество обеспечивается очень хорошими, высокими, нужными стране темпами. Это то, что делает наша оборонка. Я знаю и больше того – что люди напряженно работают на предприятиях, но, если надо, выезжают прямо в зону боевых действий прямо на передовую и смотрят на месте, что и как работает, вносят соответствующие коррективы. Что же здесь скажешь? Если прямо на "передке" работают ребята, то это самый настоящий героизм.

Со своей стороны страна старается обеспечить эту работу нужными средствами, прежде всего, конечно, финансовыми. Оборонщики знают: льготное финансирование обеспечено – 5,5 проц, "Промстройбанк" выдает эти кредиты. Причем Минобороны заказчикам авансирует эту работу почти на 80 проц. Это хорошее подспорье для ритмичной работы оборонного комплекса. Руководители предприятий получили право стимулировать работу тех, кто трудится сверхурочно, и своими решениями начислять соответствующие поощрительные выплаты.

Мы также будем работать, и думать над решением других социальных вопросов, прежде всего, конечно, над повышением, дальнейшим повышением заработной платы, решением жилищных вопросов, вопросов социального характера в самом широком смысле этого слова. В общем, по всем этим направлениям будем продолжать работу.

Но, конечно, только работой ОПК то, что делает страна, не ограничивается. Здесь чрезвычайно важна работа всех наших граждан, которые так или иначе помогают фронту. Среди первых из них назову, конечно, медиков, потому что врачи и на передовой, врачи в военных госпиталях, врачи в гражданских медицинских учреждениях делают все, для того чтобы поддержать наших ребят, оказать им помощь, поддержку, вовремя применить новейшие средства и методики лечения. Это важнейшая составляющая всего успеха.

Я уже не говорю про волонтеров, это очень широкое движение по всей стране. Не говорю про школьников – недавно только говорил об этом, встречаясь с ними. Люди причем разных возрастов, не только школьники, и пожилые люди, все так или иначе принимают участие в этой огромной совместной работе. Я не знаю, это, наверное, 99 проц. всего населения страны. Все здесь, все работают на ребят, которые на "передке" воюют с сегодняшними неонацистами, которые захватили власть на Украине несколько лет назад в результате госпереворота. И их хозяева нацеливают их на Россию, используют их как инструмент в борьбе с Россией.

Повторяю, подавляющее большинство граждан нашей страны – с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами, и это основа основ нашего успеха. Потому что это единство – это то, что у ребят, которые на фронте воюют, за спиной. Они, чувствуя эту поддержку, конечно, приобретают новые силы для того, чтобы выполнять те сложнейшие и опасные задачи, которые они выполняют.

Пожалуй, это то, что хотел бы сказать вначале. У нас еще предстоит широкий форум. Должен отметить, что мы несколько лет назад ввели почетный знак за успешный труд, а сейчас – вчера я подписал, наверное, сегодня уже вышел, Указ об ордене "За доблестный труд".

В советское время, вы знаете, были ордена, которыми отмечали людей за трудовую доблесть – орден Трудового Красного Знамени и много других поощрений. Отчасти, конечно, это нужно восстанавливать, особенно сегодня, когда это так нужно, так востребовано, да и надо отмечать людей, которые добиваются без всякого преувеличения выдающихся успехов в том деле, которому они посвятили себя, посвятили свою жизнь. И сегодня тульскому предприятию "Сплав" будет вручен первый такой орден.

Вот это, пожалуй, то, что хотел бы сказать вначале. С удовольствием вас послушаю, ваши предложения, замечания. Обсудим давайте и, если возможно, отреагируем как можно быстрее"…..

…А что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности – конечно, сейчас, мы все понимаем, заказов там под завязку. ...К примеру, ЗРПК "Панцирь" в высшей степени востребованы, и надо сказать, что они пользуются очень большой популярностью на международных рынках вооружения, нарасхват, как горячие пирожки – только давай. Надо сказать, что мы в прошлом году тоже прилично поставили, как ни странно, и на мировые рынки наше военное оборудование на миллиарды долларов. Но они, конечно, нужны нам сегодня для того, чтобы прикрывать и гражданские объекты, инфраструктурные, потому что мы видим, как ведет себя эта власть – бьет по гражданским объектам, их прикрывать нужно, и границу надо прикрывать. Поэтому ваша продукция в высшей степени востребована.

Но в целом, хочу это отметить, предприятия оборонки (как это ни покажется странным даже на первый взгляд, при необходимости поставлять вооружение на линию фронта) почти до 30 проц. – 27 проц., если быть более точным, – увеличили выпуск гражданской продукции за последние полтора года. Это очень хороший показатель.

Это значит, что мы, во-первых, будем и загружать сейчас, и дозагружать в ближайшем будущем продукцией военного назначения, поскольку нам нужно создавать запасы, пополнять то, что израсходовано в ходе боевых действий. Но кроме всего прочего будем всячески поддерживать все начинания, связанные с развитием гражданской части производств.

Поэтому у меня нет сомнений, что такие предприятия, я уже сказал, – это предприятия с высоким качеством, уровнем, культурой производства, высокотехнологичные предприятия, они, конечно, будут обеспечены работой и заказами. Сомнений в этом нет….

Форум, организованный Общероссийским народным фронтом, объединил 600 представителей различных профессий из всех регионов России – рабочих, инженеров оборонных предприятий и других отраслей промышленности, работников научной сферы, общественных организаций, врачей, военных корреспондентов, волонтеров. В рамках тематических секций участники обсудили вопросы организации помощи СВО.