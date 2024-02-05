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Известия.ru

Путин назвал формулу успеха российских войск на поле боя

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Для того чтобы быть успешными на поле боя, нужно быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет украинский противник, и своевременно подавлять их, что и делают российские войска. Об этом 2 февраля заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с активом участников форума «Всё для Победы!» в Туле.


«Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, причем не только находит возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства. Вот это сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы», — отметил российский лидер.

Он также отметил, что добиваться победы на фронте невозможно без разносторонней поддержки, и предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) вносят в это общее дело свой вклад.

«Невозможно добиваться успеха и побед, если нет поддержки, причем поддержки самой разной, разносторонней. И в этой связи, конечно, самый основной вклад в общую работу вносят, конечно, предприятия ОПК, оборонно-промышленного комплекса», — пояснил Путин.

Глава государства добавил, что в настоящее время вся работа российских оружейников и властей нацелена на поддержку бойцов РФ на передовой.

Президент РФ ранее 2 февраля прибыл в Тулу с рабочим визитом. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер в городе посетит онкологический центр, где пообщается с врачами, а также выступит на форуме «Народного фронта» под названием «Всё для Победы!», где соберутся волонтеры, военкоры, инженеры и медики.

До этого, 26 января, на встрече со студентами — участниками специальной военной операции (СВО) в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете Путин рассказал об обстановке в городе Соледар Донецкой Народной Республики (ДНР). Он сообщил, что ситуация остается сложной, однако Российская армия продолжает делать успехи.

Месяцем ранее, 25 декабря, президент РФ после взятия нашими войсками Марьинки в ДНР отметил, что Российская армия благодаря этому успеху отодвигает боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка, и освобождение города позволяет Вооруженным силам РФ выйти на оперативный простор.


Спецоперация, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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