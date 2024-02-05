Украине переданы машины скорой помощи Toyota Land Cruiser J79 из ОАЭ

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1 февраля 2024 года в рамках международной поддержки Украине переданы в качестве дара 50 машин скорой помощи от правительства ОАЭ.

Эти автомобили, созданные на базе Toyota Land Cruiser J79, были адаптированы для оказания медицинских услуг. Благодаря 4,0-литровому двигателю V6 мощностью 250 л.с. они в состоянии работать в сложных условиях бездорожья. Установленное на них оборудование включает кислородные баллоны, кардиомониторы, дефибрилляторы, электрокардиографы и аппараты искусственной вентиляции легких.

С начала конфликта ОАЭ оказывают регулярную гуманитарную помощь киевскому режиму, в частности, был сделан взнос в размере $100 млн для поддержки гражданского населения. Ранее в рамках операции «Воздушный мост» было отправлено 12 самолетов с примерно 714 тоннами грузов, включая продукты питания, медицинские материалы, 2520 генераторов, 33 машины скорой помощи, 2500 ноутбуков и 10 000 школьных наборов. Кроме того, ОАЭ отправили судно с 250 тоннами гуманитарной помощи, включая одеяла, предметы личной необходимости.

Toyota Land Cruiser J79 – это внедорожный пикап, известный своей долговечностью и производительностью. Имея размеры 5 метров в длину, 1,8 метра в ширину и 1,9 метра в высоту, с колесной базой 3180 мм, он может перевозить 3200 кг. Серия 70, к которой он принадлежит, известна своей надежностью в сложных условиях работы.