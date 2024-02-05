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ТАСС

Путин: за время СВО российская оборонка совершила настоящий прорыв и трудовой подвиг

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Рабочие "Уралвагонзавода" осуществляют сборку танков в производственном цехе
Рабочие "Уралвагонзавода" осуществляют сборку танков в производственном цехе.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

По словам президента, объемы производства оборонно-промышленного комплекса РФ постоянно растут, сотрудники предприятий выполнили приказ Родины и не подвели бойцов на передовой

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Оборонная промышленность России за время проведения специальной военной операции (СВО) совершила настоящий прорыв и трудовой подвиг, показала себя достойной великих предков, заявил президент РФ Владимир Путин.

"За время проведения специальной военной операции коллективы наших оборонных предприятий, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро совершили настоящий прорыв, я бы сказал без всякого преувеличения - трудовой подвиг", - сказал глава государства, выступая на форуме "Все для победы!".

"Работники всех оборонных предприятий страны доказали, что достойны наших великих предков - тружеников Кузбасса, Магнитки, Москвы, Тулы, Урала, Казани, осажденного Ленинграда", - добавил президент. Он подчеркнул, что предки сегодняшних оборонщиков в ходе Великой Отечественной войны в сложнейших условиях выиграли индустриальную битву у гитлеровской Германии, "а фактически - у промышленности Европы, которая работала тогда на нацистскую Германию".

"Вся страна, весь наш сплоченный народ, от мала до велика, стали творцами Победы", - напомнил Путин.

По словам Путина, объемы производства оборонно-промышленного комплекса РФ постоянно растут, сотрудники предприятий выполнили приказ Родины и не подвели бойцов на передовой. "Работа на российских предприятиях ОПК сейчас идет колоссальная, что называется, в три смены - непрепрывно. Осваивается выпуск принципиально новой техники, при этом объемы производства постоянно растут, день ко дню, неделя к неделе, месяц к месяцу", - указал глава государства.

"Хочу сказать, обращаясь к работникам ОПК: вы выполнили приказ Родины, спасибо вам за это, вы не подвели своих боевых товарищей, тех, кто сейчас сражается на передовой, охраняет границы и небо России, несет вахту в мировом океане", - подчеркнул Путин. 

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Страны
Германия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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