Бундесвер способен лишь "умереть с достоинством" (Bild, Германия)

Зенке Найтцель: модернизация бундесвера происходит только на словах

Вооруженные силы Германии находятся в критическом положении, пишет Bild со ссылкой на немецкого военного историка Зенке Найтцеля. Несмотря на громкие заявления министра обороны, ситуация на местах не улучшается. Плохо дела обстоят с вооружением и подготовкой личного состава и у других европейских стран.

Близкий к Министерству обороны ФРГ источник делает горький вывод: если начнется война с Россией, у бундесвера, скорее всего, не будет ни единого шанса (заявления о намерениях России напасть на Германию не соответствуют действительности и не подкреплены никакими доказательствами - прим. ИноСМИ).

Об этом в интервью "Redaktionsnetzwerk Deutschland" предупредил известный военный историк Зенке Найтцель из Потсдамского университета.

Он сказал буквально следующее: "Мы больше не можем исключать того варианта, что бундесверу придется воевать". Но в настоящее время немецкие вооруженные силы вряд ли в состоянии этим заниматься. "Конечно, бундесвер будет сражаться, но на текущий момент он, вероятно, может только доказать, что умеет умирать достойно", — сказал Найтцель.

Эксперт считает вероятным, что, например, Дональд Трамп, вернувшись в должность президента США, может смягчить обязательства стран НАТО по взаимопомощи. "Неясно, что он предпримет", — говорит Найтцель.

А подобное развития событий может иметь очень опасные последствия для подразделений бундесвера в Литве. "Тогда русские пройдут 30 километров от белорусской границы до Вильнюса, чтобы посмотреть: что же будет делать Запад?" — обрисовал возможный сценарий Найтцель.

Франция и Италия тоже "в неглиже"

"В настоящее время страну, если сказать грубо, защищают 16 немецких танков Leopard 2", — предупредил эксперт. По словам Найтцеля, французы и итальянцы "прикрыты" не лучше немцев.

Историк раскритиковал действующее коалиционное правительство. Действительно, министр обороны Борис Писториус хочет сделать страну "способной вести войну". "Но скажите мне, где обычный солдат в Хагенове или Обервихтахе заметил какие-либо изменения", — задался риторическим вопросом Нейтцель. "Они не занимаются спортом, не делают больше упражнений, у них нет больше боеприпасов".

Эксперт предупреждает: "Нам нужно набирать обороты".

Опрос INSA, проведенный недавно для BILD, показал, что 46 процентов немцев обеспокоены возможным нападением России на Германию (не обеспокоены 44 процента, остальные не дали четкого ответа). 39 процентов респондентов запаслись средствами на случай чрезвычайных ситуаций.

Автор: Рене Гарцке (Rene Garzke).