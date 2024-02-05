Президент России: Стратегические ядерные силы ВС РФ обновлены на 95 процентов

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Российские стратегические ядерные силы в настоящее время обновлены на 95%, при этом их морская составляющая прошла почти стопроцентное обновление. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В ходе своего выступления в рамках форума "Все для победы!" Путин подчеркнул, что ядерные силы являются надежным тылом для стратегической безопасности России, ее тылом в прямом и переносном смысле.

По словам вице-спикера Совфеда РФ Константина Косачева, в случае проведения армией США испытаний ядерного оружия, у России не будет юридических препятствий для аналогичных испытаний. При этом сенатор привел заявление главы американского управления ядерной безопасности Джилла Хруби о готовности США к возобновлению проведения подземных ядерных испытаний.

Косачев подчеркнул, что с точки зрения международного права, сохранение подписей представителей американской и российской сторон под ДВЗЯИ налагает на стороны пассивные обязательства, предполагающие отказ от действий, противоречащих положениям этого договора. Таким образом, произошедшая в октябре прошлого года дератификация парламентом РФ ДВЗЯИ являлась своевременным решением и шагом к выравниванию существующего паритета и стратегического баланса.

Со своей стороны США на протяжении последних 28 лет всячески пытаются торпедировать договор о запрещении ядерных испытаний, развивая свою соответствующую инфраструктуру и таким образом пытаясь нарушить стратегическое равновесие.