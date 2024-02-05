Войти
Военное обозрение

Президент России: Стратегические ядерные силы ВС РФ обновлены на 95 процентов

133
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские стратегические ядерные силы в настоящее время обновлены на 95%, при этом их морская составляющая прошла почти стопроцентное обновление. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В ходе своего выступления в рамках форума "Все для победы!" Путин подчеркнул, что ядерные силы являются надежным тылом для стратегической безопасности России, ее тылом в прямом и переносном смысле.

По словам вице-спикера Совфеда РФ Константина Косачева, в случае проведения армией США испытаний ядерного оружия, у России не будет юридических препятствий для аналогичных испытаний. При этом сенатор привел заявление главы американского управления ядерной безопасности Джилла Хруби о готовности США к возобновлению проведения подземных ядерных испытаний.

Косачев подчеркнул, что с точки зрения международного права, сохранение подписей представителей американской и российской сторон под ДВЗЯИ налагает на стороны пассивные обязательства, предполагающие отказ от действий, противоречащих положениям этого договора. Таким образом, произошедшая в октябре прошлого года дератификация парламентом РФ ДВЗЯИ являлась своевременным решением и шагом к выравниванию существующего паритета и стратегического баланса.

Со своей стороны США на протяжении последних 28 лет всячески пытаются торпедировать договор о запрещении ядерных испытаний, развивая свою соответствующую инфраструктуру и таким образом пытаясь нарушить стратегическое равновесие.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
24.11.2022
Отключение АЭС, торги по аммиаку и возвращение российских пленных. Ситуация вокруг Украины
01.03.2022
Силы стратегического сдерживания России
24.07.2018
СМИ: Россия преподала США урок в разработке новейшего вооружения
20.07.2018
В ожидании договора: что происходит с ядерными арсеналами России и США
30.09.2015
Персидский джокер
07.10.2014
Приближение к паритету
16.02.2007
Окна ядерной уязвимости
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 00:50
  • 59026
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.02 18:06
  • 29
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)
  • 04.02 10:01
  • 396
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.02 09:03
  • 1
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 04.02 01:29
  • 2
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 03.02 21:11
  • 249
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 13:47
  • 3
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 03.02 13:36
  • 2
СВО и Пятая колонна
  • 03.02 08:10
  • 1
Приближается горячая Третья мировая война?
  • 03.02 03:56
  • 1
Steadfast Defender-2024: подготовка к войне
  • 02.02 15:27
  • 1
Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим до середины февраля
  • 02.02 03:37
  • 1
О Черном море в свете СВО
  • 02.02 02:10
  • 8
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками