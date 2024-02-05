Французская армия заказала 109 единиц 155-мм самоходных гаубиц CAESAr NG Mk II

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Агентство по закупкам французской армии сообщило о контракте на поставку 109 единиц 155-мм самоходных гаубиц CAESAr NG Mk II. Совокупная стоимость контракта составляет около 350 миллионов евро.

Как сообщает портал Аrmyrecognition, основной целью заключенного с французской оборонной компанией Nexter контракта является стремление предоставить сухопутным войскам Франции усовершенствованную мобильную артиллерийскую систему, повышающую как их огневую мощь, так и возможности дальней поддержки во время военных операций.

В соответствии с положениями принятого французскими властями закона о военном развитии в течение 2024-2030 годов, предполагается обеспечить сохранение позиций Франции в области артиллерийских систем с учетом экономических ограничений, налагаемых оборонным бюджетом.

Франция не является единственной страной, инвестирующей в артиллерийские системы CAESAr. В декабре прошлого года существенный шаг в этом направлении сделала армия Бельгии. По рекомендации министра обороны Бельгии правительство этой страны одобрило приобретение 19 единиц вооружений этого типа с целью усиления артиллерийских возможностей бельгийской армии, которая в настоящее время имеет на вооружении 120-мм минометы и буксируемые 105-мм пушки. Таким образом, бельгийские вооруженные силы будут иметь в общей сложности 28 систем CAESAr NG, 4 из которых предназначены для военной подготовки артиллеристов.

К странам, армии которых принимают на вооружение САУ CAESAr, присоединилась также и Литва, разместившая в декабре 2022 года заказ на 18 единиц артиллерийских систем CAESAr NG, таким образом став третьей страной после Франции и Бельгии, приобретающей подобные вооружения.