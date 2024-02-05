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Военное обозрение

Появились кадры переданной ВСУ шведской бронированной машины для разминирования ScanJack 3500

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ScanJack 3500
ScanJack 3500.
Источник изображения: topwar.ru

На вооружении ВСУ замечена шведская бронированная колёсная машина разминирования ScanJack 3500. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.

О бронированной машине разминирования ScanJack 3500, которая еще называется Djupminröjningsmaskin 1/T, известно, что она сделана на шасси финской лесозаготовительной машины. Эта машина, в свою очередь, выполнена на базе John Deere 1710d.

Бронированная машина имеет вес 40 тонн – почти как основной боевой танк, обладает двумя двигателями – для машины и для трала. Максимальная глубина обезвреживания мин составляет 30-40 сантиметров, максимальная скорость при разминировании территории составляет примерно 0,2-1,5 км/ч.


ScanJack 3500.
Источник: topwar.ru

Следует отметить, что первую подобную машину Украина получила в 2023 году. Теперь ей передали и еще одну машину. Судя по всему, насыщение украинских формирований машинами для разминирования и другой инженерной техникой производится Западом по двум основным причинам.


ScanJack 3500.
Источник: topwar.ru

Во-первых, украинские войска несут очень большие потери в личном составе и военной технике при подрывах на минных полях. Во-вторых, украинским формированиям не осталось иного выхода, как переходить в оборону, где инженерная техника может быть также очень востребована.


ScanJack 3500.
Источник: topwar.ru

В целом украинская армия за время конфликта получила на вооружение самые разнообразные образцы военной техники западного производства, порой – весьма редкие и даже экзотичные. Для компаний-производителей это – прекрасная возможность проверить в деле свою продукцию, выявить ее основные сильные и слабые стороны в реальных боевых условиях, и сделать соответствующие выводы.

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Страны
Украина
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