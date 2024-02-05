Войти
РИА Новости

Путин заявил, что оборонная промышленность России показывает хорошие темпы

165
0
0
Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Путин заявил, что оборонная промышленность России показывает хорошие темпы

ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Российский ОПК демонстрирует хорошие темпы и качество работы, заявил президент России Владимир Путин.

"Наша оборонка демонстрирует здесь очень хорошие и темпы, и качество работы", - сказал Путин на встрече с участниками форума "Все для победы".

Также, Владимир Путин заявил, что качество и количество по всей номенклатуре вооружений, в том числе бронетехнике, ракетной технике и высокоточному оружию, обеспечиваются хорошими и нужными стране темпами, заявил президент России Владимир Путин.

В пятницу он посетил Тулу, где встретился с участниками форума "Все для победы". Президент отметил, что работники российского ОПК сейчас обеспечивают не только высокое качество, но и необходимое количество вооружений. Производство самого необходимого - бронезащиты для бойцов - выросло в 10 раз, а обмундирования - в 2,5 раза, указал Путин. По его словам, в разы увеличилось количество бронетехники и других средств ведения вооруженной борьбы, авиационных средств, ракетной техники, в том числе и дальней "высокоточки".

"Практически по всей номенклатуре и качество, и количество обеспечивается очень хорошими, высокими, нужными стране темпами. Это то, что делает наша оборонка. Я знаю и больше того: что люди напряженно работают на предприятиях, но если надо - выезжают прямо в зону боевых действий, прямо на передовую, и смотрят на месте, что и как работает, вносят соответствующие коррективы", - подчеркнул Путин.

Он назвал такую работу представителей ОПК "на передке" настоящим героизмом. "Со своей стороны страна старается обеспечить эту работу нужными средствами, прежде всего, конечно, финансовыми", - добавил президент.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
01.03.2022
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
13.01.2021
Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году
27.03.2019
Разбитые надежды: США не готовы к "Посейдону"
13.04.2018
Путин пообещал осуществить планы России по реализации лунной программы
19.07.2013
Проблема в датчиках
09.10.2012
Байконур остался не у дел
21.02.2008
Путин и Бутефлика предметно обсудили конкретные области торгово- экономического сотрудничества, включая ВТС, энергетику, железные дороги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 00:50
  • 59026
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.02 18:06
  • 29
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)
  • 04.02 10:01
  • 396
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.02 09:03
  • 1
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 04.02 01:29
  • 2
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 03.02 21:11
  • 249
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 13:47
  • 3
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 03.02 13:36
  • 2
СВО и Пятая колонна
  • 03.02 08:10
  • 1
Приближается горячая Третья мировая война?
  • 03.02 03:56
  • 1
Steadfast Defender-2024: подготовка к войне
  • 02.02 15:27
  • 1
Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим до середины февраля
  • 02.02 03:37
  • 1
О Черном море в свете СВО
  • 02.02 02:10
  • 8
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками