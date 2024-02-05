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РИА Новости

Путин рассказал о процессе обновления ядерной триады России

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Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Путин: стратегические ядерные силы России обновлены на 95%

МОСКВА, 2 февраля/ Радио Sputnik. Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с участниками форума "Все для победы!" он добавил, что морская составляющая ядерной триады модернизирована почти полностью.

"Сегодня у нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая – почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном", – цитирует главу государства РИА Новости.

Наряду с этим Путин заверил, что Россия добьется высоких результатов в части оснащения армии и флота всеми видами обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения.

Радио Sputnik сообщало, что в Ракетных войсках завершено перевооружение на комплекс "Авангард".

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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