Путин заявляет о необходимости поддержки российских производителей средств борьбы с беспилотниками

Тула. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские военные практически на всех направлениях СВО сталкиваются с трудностями из-за использования украинскими войсками дронов, поэтому нужно оказывать содействие отечественным производителям средств борьбы с БПЛА, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами, но это практически везде так", - сказал он на встрече с участниками форума "Все для победы!" в пятницу.

В связи с этим Путин заявил о необходимости оказывать поддержку производителям оборудования по противодействию БПЛА.

Так он отреагировал на выступление одного из участников встречи, который рассказал, что его конструкторское бюро создает оборудование для противодействия дронам, и попросил помочь его предприятию встроиться в программу по созданию отечественной радиоэлектроники и получить доступ к производимой в стране электронной базе.

Путин дал поручение вице-премьеру Денису Мантурову оказать содействие предприятию выступавшего.