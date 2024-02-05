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Интерфакс-АВН

Путин заявляет о необходимости поддержки российских производителей средств борьбы с беспилотниками

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Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Тула. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские военные практически на всех направлениях СВО сталкиваются с трудностями из-за использования украинскими войсками дронов, поэтому нужно оказывать содействие отечественным производителям средств борьбы с БПЛА, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами, но это практически везде так", - сказал он на встрече с участниками форума "Все для победы!" в пятницу.

В связи с этим Путин заявил о необходимости оказывать поддержку производителям оборудования по противодействию БПЛА.

Так он отреагировал на выступление одного из участников встречи, который рассказал, что его конструкторское бюро создает оборудование для противодействия дронам, и попросил помочь его предприятию встроиться в программу по созданию отечественной радиоэлектроники и получить доступ к производимой в стране электронной базе.

Путин дал поручение вице-премьеру Денису Мантурову оказать содействие предприятию выступавшего.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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