Литва передала Украине партию боеприпасов

Carl Gustaf M3 и его боеприпасы.

В партию входят снаряды к гранатометам Carl Gustaf и дистанционные взрыватели RISE-1

ВИЛЬНЮС, 2 февраля. /ТАСС/. Литва направила Украине очередную партию военной помощи. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Военная помощь Украине является инвестицией в нашу собственную безопасность. Часть очередного пакета ориентирована на формируемую Литвой международную коалицию по разминированию", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Арвидаса Анушаускаса.

В переданную партию входят снаряды к гранатометам Carl Gustaf и дистанционные взрыватели RISE-1. Количество переданных предметов и их стоимость не уточняются.

В состав формируемой по инициативе Литвы международной коалиции по разминированию на Украине входят 16 стран. Ее создание стало результатом дистанционного заседания 18 июля 2023 года по вопросам безопасности и поддержки Украины в формате "Рамштайн". Планов участия в разминировании в прифронтовой полосе или в зоне боевых действий у коалиции нет.

Вильнюс предусмотрел, что в течение 2024-2026 годов окажет Украине военную помощь на сумму €200 млн.