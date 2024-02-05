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ТАСС

Литва передала Украине партию боеприпасов

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Carl Gustaf M3 и его боеприпасы
Carl Gustaf M3 и его боеприпасы.
Источник изображения: businessinsider.com

В партию входят снаряды к гранатометам Carl Gustaf и дистанционные взрыватели RISE-1

ВИЛЬНЮС, 2 февраля. /ТАСС/. Литва направила Украине очередную партию военной помощи. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Военная помощь Украине является инвестицией в нашу собственную безопасность. Часть очередного пакета ориентирована на формируемую Литвой международную коалицию по разминированию", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Арвидаса Анушаускаса.

В переданную партию входят снаряды к гранатометам Carl Gustaf и дистанционные взрыватели RISE-1. Количество переданных предметов и их стоимость не уточняются.

В состав формируемой по инициативе Литвы международной коалиции по разминированию на Украине входят 16 стран. Ее создание стало результатом дистанционного заседания 18 июля 2023 года по вопросам безопасности и поддержки Украины в формате "Рамштайн". Планов участия в разминировании в прифронтовой полосе или в зоне боевых действий у коалиции нет.

Вильнюс предусмотрел, что в течение 2024-2026 годов окажет Украине военную помощь на сумму €200 млн. 

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Страны
Литва
Украина
Продукция
Carl Gustaf M4
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