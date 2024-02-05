Путин заявил о прорыве российской оборонной промышленности за время СВО

За время специальной военной операции (СВО) российская оборонная промышленность совершила настоящий прорыв и трудовой подвиг, показала себя достойной великих предков, заявил 2 февраля президент РФ Владимир Путин.

«За время проведения специальной военной операции коллективы наших оборонных предприятий, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро совершили настоящий прорыв, я бы сказал без всякого преувеличения — трудовой подвиг», — сказал российский лидер на форуме «Всё для Победы!».

Он отметил, что прочный тыл и устойчивая работа предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также консолидация общества играют огромную роль для укрепления суверенитета страны.

По его словам, объемы производства в ОПК растут постоянно, сотрудники предприятий выполнили приказ Родины и не подвели бойцов.

В этот же день Путин заявил, что российское новейшее вооружение превосходит вооружение НАТО. Речь идет и о ракетной технике, и о бронетехнике, и обо всех вооружениях, которые используются на поле боя.

До этого, в сентябре 2023 года, президент сказал, что Россия работает над созданием оружия на новых физических принципах, так как оно будет обеспечивать безопасность в перспективе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.