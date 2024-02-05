Источник изображения: topwar.ru

1 февраля 2024 года компания BAE Systems объявила о том, что Корпус морской пехоты США получил первую машину-амфибию ACV-30 8x8 для проведения войсковых испытаний

ACV-30 оснащен стабилизированной 30-мм дистанционно управляемой башней производства Kongsberg. Как поясняет разработчик, после снятия с вооружения американских морпехов танков ACV-30 станет самой мощной машиной, имеющейся в их распоряжении.

Ожидается, что ACV-30 достигнет своей первоначальной боеспособности к третьему кварталу 2026 финансового года. В настоящее время КМП эксплуатирует десантную машину-амфибию AAV-7A1, которая находится на вооружении с 1971 года. Ожидается, что семейство машин ACV в конечном итоге заменит AAV.

КМП выделил $557,5 млн на 2024 финансовый, которые должны пойти на закупку дополнительных 80 машин ACV. При этом ожидается, что в 2025 финансовом году их количество превысит 100 единиц.

Семейство ACV включает в себя десантный вариант, КШМ, БРЭМ и ударную модификацию с 30-мм пушкой. В настоящее время закупаются главным образом десантные машины с полной массой около 32 000 кг и дистанционно управляемой боевой станцией, оснащенной либо автоматическим гранатометом Mk-19, либо 12,7-мм пулеметом M2.