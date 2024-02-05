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Известия.ru

Шойгу заявил об увеличении набора в летные учебные заведения ВКС РФ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Шойгу: в России увеличивают набор в летные учебные заведения ВКС

В России создаются перспективные образцы авиационной техники для обучения курсантов-летчиков, а также в стране увеличивается набор в профильные учебные заведения Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом 2 февраля заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

«Для освоения и эффективного применения летным составом современных авиационных комплексов необходима качественная начальная подготовка в вузах. С этой целью министерство обороны расширяет материальную базу летных учебных заведений Воздушно-космических сил и увеличивает набор курсантов», — сказал он на селекторном совещании с руководящим составом армии РФ.

При этом Шойгу подчеркнул, что предприятия промышленности разрабатывают перспективные образцы самолетов для обновления парка учебной авиации.

Ранее, 8 января, в Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы космических войск ВКС России в 2023 году провели порядка 500 тыс. сеансов управления космическими аппаратами. Как указали в оборонном ведомстве, одной из задач было осуществление запусков устройств на орбиты, а также контроль за спутниковыми системами военного и двойного назначений в полете.

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