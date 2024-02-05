Путин заявляет о высокой востребованности ЗРПК "Панцирь" на международных рынках

Но эти ЗРПК сегодня нужны и России для прикрытия гражданской инфраструктуры

Тула. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Зенитные ракетно-пушкчные комплексы российского производства "Панцирь-С1" продаются "нарасхват" на международных рынках, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Панцири" в высшей степени востребованы. Надо сказать, что они пользуются большой популярностью на международных рынках вооружений. Нарасхват, как горячие пирожки, только давай", - заявил Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!" в пятницу.

В прошлом году, отметил он, Россия "прилично" поставила военного оборудования, "как ни странно, и на мировые рынки": на миллиарды долларов.

"Но они (ЗРПК "Панцирь", - "ИФ"), конечно, нужны нам сегодня для того, чтобы прикрывать и гражданские объекты, инфраструктуру, потому что (...) эта власть (украинская, - "ИФ") бьет по гражданским объектам", - сказал Путин.