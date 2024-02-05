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ТАСС

Путин: РФ продала вооружения за рубеж в прошлом году на миллиарды долларов

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Зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С1»
Зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С1».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам президента, российские ракетные комплексы "Панцирь" в высшей степени востребованы в специальной военной операции и нарасхват на международных рынках

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия продала вооружения за рубеж на миллиарды долларов в прошлом году, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!".

"Надо сказать, что в прошлом году мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование - на миллиарды долларов", - сказал глава государства.

По словам Путина, российские ракетные комплексы "Панцирь" в высшей степени востребованы в специальной военной операции и нарасхват на международных рынках. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Персоны
Путин Владимир
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