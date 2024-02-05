Путин: РФ продала вооружения за рубеж в прошлом году на миллиарды долларов

По словам президента, российские ракетные комплексы "Панцирь" в высшей степени востребованы в специальной военной операции и нарасхват на международных рынках

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия продала вооружения за рубеж на миллиарды долларов в прошлом году, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума "Все для Победы!".

"Надо сказать, что в прошлом году мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование - на миллиарды долларов", - сказал глава государства.

По словам Путина, российские ракетные комплексы "Панцирь" в высшей степени востребованы в специальной военной операции и нарасхват на международных рынках.