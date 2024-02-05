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ТАСС

Инфраструктуру на Луне могут создавать при помощи спекающих реголит робопринтеров

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Исполнительный директор российского НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров
Исполнительный директор российского НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
Источник изображения: © РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных

Исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров сообщил, что робопринтеры позволят спекать лунный реголит, создавая каркасные сооружения для инфраструктуры

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Спекание лунного реголита может стать ключевой технологией создания каркасных сооружений инфраструктуры на естественном спутнике Земли. Выполнять эту задачу можно с помощью роботов, сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Должна появиться и некая комбинация робота и принтера, чтобы в космосе можно было активно использовать те же аддитивные технологии, которые мы сейчас развиваем на Земле. Робопринтеры позволят спекать лунный реголит, создавая каркасные сооружения для инфраструктуры", - рассказал Дудоров.

Он также поделился своим представлением одного из направлений лунного строительства. "Туда прилетает модуль, у которого происходит развертывание надувного купола, этот надувной купол обсыпается лунным реголитом, а робот, проезжая по лунному реголиту, производит спекание при помощи лазера, тем самым формируя ячеистую структуру. Каждый раз при проезде робота происходит наслоение как в процессе работы классического 3D-принтера. Таким образом мы получим уже готовую инфраструктуру для проживания, научных исследований и создания каких-либо производств", - отметил глава "Андроидной техники".

Все эти меры, подчеркнул Дудоров, необходимы для защиты космонавтов от экстремальных условий на Луне - радиации, температуры, метеоритов и лунной пыли.

Как ранее сообщил президент Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, советник директора ЦЭНКИ по науке Игорь Бармин, модули лунной базы придется засыпать на метр реголитом, чтобы обеспечить защиту от солнечной радиации. 

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Страны
Россия
Проекты
Луна
ЯО
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