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Starlab запустят на Starship

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Источник изображения: Фото: Twitter/Elon Musk

Перспективную околоземную станцию Starlab запустят на создаваемом Starship. Об этом сообщает SpaceNews.

Соглашение о запуске подписали компании Starlab Space — совместное предприятие Voyager Space и Airbus Space and Defence — и SpaceX. Конкретные условия и сроки запуска стороны не раскрыли. Известно лишь, что запустить Starlab планируется до того, как будет выведена из эксплуатации Международная космическая станция, что произойдет не ранее 2030 года.

Вывести на околоземную орбиту Starlab планируется за один пуск многоразовой транспортной системы Starship. Конструктивно станция должна будет включать лабораторный, жилой и служебный модули.

Издание подчеркивает, что потенциально Starlab Space и SpaceX могут стать конкурентами, поскольку верхняя ступень Starship допускает превращение в космическую станцию.

В январе генеральный директор SpaceX Илон Маск в ходе встречи с сотрудниками в Южном Техасе заявил, что в 2024 году компания может провести до десяти летных испытаний перспективной многоразовой транспортной системы Starship.

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Компании
Airbus
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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