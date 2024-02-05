Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения

Путин: российское новейшее вооружение явно превосходит вооружение НАТО

ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Новейшее российское вооружение явно превосходит вооружение НАТО, заявил президент России Владимир Путин.

"Конечно, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, там в чем-то оно уступает, кстати говоря, не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт", - заявил Путин в пятницу на встрече с участниками форума "Все для победы".

Он уточнил, что речь идет и о ракетной технике, и о бронетехнике и обо всех вооружениях, которые применяются на поле боя.