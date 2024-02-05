Войти
РИА Новости

Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения

147
0
0

Путин: российское новейшее вооружение явно превосходит вооружение НАТО

ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Новейшее российское вооружение явно превосходит вооружение НАТО, заявил президент России Владимир Путин.

"Конечно, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, там в чем-то оно уступает, кстати говоря, не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт", - заявил Путин в пятницу на встрече с участниками форума "Все для победы".

Он уточнил, что речь идет и о ракетной технике, и о бронетехнике и обо всех вооружениях, которые применяются на поле боя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
30.06.2023
Зачем США усилили ПРО и ПВО Польши
19.04.2022
США все спланировали. Без России ЕС у них на крючке
24.12.2019
Обнуление баланса: чем опасны американские ракеты средней дальности
23.04.2019
Foreign Policy (США): информационную войну в Турции выиграла Россия
07.03.2019
The Washington Examiner: у НАТО достаточно боевых кораблей, но европейцы не хотят размещать их там, где надо
08.06.2018
Завершается создание двигателей для ракетоносцев Ту-160
06.08.2014
Договор РСМД и путь России к войне ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 00:50
  • 59026
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.02 18:06
  • 29
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)
  • 04.02 10:01
  • 396
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.02 09:03
  • 1
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 04.02 01:29
  • 2
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 03.02 21:11
  • 249
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 13:47
  • 3
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 03.02 13:36
  • 2
СВО и Пятая колонна
  • 03.02 08:10
  • 1
Приближается горячая Третья мировая война?
  • 03.02 03:56
  • 1
Steadfast Defender-2024: подготовка к войне
  • 02.02 15:27
  • 1
Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим до середины февраля
  • 02.02 03:37
  • 1
О Черном море в свете СВО
  • 02.02 02:10
  • 8
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками