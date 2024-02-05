Rheinmetall расширяет возможности боеприпасного завода в Венгрии

ЦАМТО, 2 февраля. Новое предприятие по производству боеприпасов компании Rheinmetall в Варпалоте (Венгрия), которое в настоящее время строится венгерской холдинговой компанией N7 по поручению СП Rheinmetall Hungary Munitions Zrt., готово к расширению.

Второй этап строительства стартовал в январе 2024 года.

Концепция многоэтапного расширения предприятия существовала до начала конфликта на Украине в феврале 2022 года. Проект представляет собой стратегическую инвестицию Венгрии в сотрудничество с Rheinmetall в ответ на нехватку боеприпасов и ожидаемое увеличение спроса на них в Европе и НАТО. Дополнительной причиной расширения боеприпасного завода является намерение снизить зависимость Европы от зарубежного импорта.

Фундамент первой очереди нового завода Rheinmetall был заложен в Варпалоте год назад. В перспективе предприятие будет производить боеприпасы для различных систем. Первый этап расширения завода позволит выпускать 30-мм боеприпасы для боевых машин пехоты "Линкс", которые Rheinmetall будет собирать на новом заводе в Залаэгерсеге (Венгрия). Производство стартует в 2024 году.

Уже сейчас начинается расширение "Варпалота 2.0", которое увеличит площадь завода на 20 гектаров – до 120 гектаров. Число сотрудников вырастет до 200 человек.

Кроме того, ассортимент продукции будет расширен за счет новых типов боеприпасов, в первую очередь 155-мм артиллерийских снарядов для самоходной гаубицы PzH-2000, 120-мм боеприпасов для основного боевого танка "Леопард-2" и его потенциального преемника KF51 "Пантер EVO". Производство планируется начать весной 2026 года. Кроме того, Rheinmetall планирует проводить в Варпалоте разработку и приемочные испытания.

Частью расширения мощностей по производству боеприпасов в Венгрии также является дополнительный завод по производству взрывчатых веществ (RDX), который строится параллельно на той же площадке, а также на совместном предприятии Reinmetall и N7. Это также внесет вклад в обеспечение безопасности поставок сырья для производства боеприпасов в Европе.

Как планируется, часть продукции с предприятия в Варпалоте будет удовлетворять потребности Вооруженных сил Венгрии, а остальные пойдут на экспорт.

Помимо недавно построенного завода компании Rheinmetall Hungary Munitions Zrt., Rheinmetall уже производит боеприпасы в Германии, Испании, Швейцарии, Австрии, Италии, ЮАР, Австралии и США.