ВВС Сенегала получат легкие боевые самолеты FA-50

ЦАМТО, 2 февраля. Согласно изданию Military Africa, Сенегал усилит боевые возможности ВВС за счет закупки в Республике Корея легких боевых самолетов FA-50 "Файтинг Игл".

Как сообщает Airrecognition.com, точное количество и общая стоимость законтрактованных самолетов не раскрываются, но по неподтвержденной информации, заказано до четырех FA-50, стоимость которых оценивается в 147 млн. долл.

Решение приобрести FA-50 было принято после провала соглашения с чешской Aero Vodochody на поставку легких боевых самолетов L-39NG. По результатам оценки альтернативных вариантов командующий ВВС Сенегала генерал Сарр Папе Сулейман одобрил покупку самолетов FA-50 компании KAI. В настоящее время в боевом составе ВВС Сенегала состоит 25 ед. авиатехники, преимущественно вертолеты, а также 6 учебно-тренировочных самолетов TB-30. Покупка FA-50 значительно усилит боевые возможности ВВС Сенегала.

Сенегал – не единственная африканская страна, заинтересовавшаяся покупкой FA-50. В сентябре 2022 года KAI объявила о скорой поставке FA-50 неназванному покупателю в Африке, в числе которых потенциально рассматривались Сенегал и Египет. В итоге Египет подписал с Республикой Корея соглашение об организации производства самолетов Т-50/FA-50.

FA-50 – это разработанный Korea Aerospace Industries (KAI) совместно с Lockheed Martin на базе учебно-тренировочного Т-50 сверхзвуковой многоцелевой самолет. Он может оснащаться авиабомбами, высокоточными боеприпасами, управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".