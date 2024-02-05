Войти
ТАСС

ОАК покажет самолеты Су-75 Checkmate и МиГ-35 на выставке в Саудовской Аравии

141
0
0
МиГ-35
МиГ-35.
Источник изображения: Ростех

Зрители также смогут увидеть модернизированный транспортник Ил-76МД-90А

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии представит самолеты Су-75 Checkmate и МиГ-35. Об этом сообщили в пресс-службе ОАК.

"Объединенная авиастроительная корпорация представит на выставке свою имиджевую экспозицию. Кроме этого, на стенде госкорпорации "Ростех" посетители смогут ознакомиться с продукцией корпорации, в частности, с самолетами Су-75 Checkmate и МиГ-35", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что зрители смогут увидеть модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-90А, окрашенный в новую корпоративную ливрею ОАК. "Транспортник является глубокой модернизацией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76, но, несмотря на внешнее сходство, принципиально отличается от предшественника - в числе изменений усиленное крыло, выполненное по новым технологиям, двигатели ПС-90А-76 <…>. Самолет вызывает большой интерес в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом", - добавили в пресс-службе ОАК.

По словам генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, Ближний Восток является одним из важных регионов, где проявляют интерес к продукции корпорации. "Мы уделяем особое внимание продвижению в регионе нашего флагмана в сегменте транспортной авиации - модернизированного Ил-76МД-90А. ОАК одна из немногих компаний в мире, которая обладает передовыми компетенциями во всех сегментах самолетостроения", - сказал он.

Легкий тактический самолет Checkmate разработки ПАО "Компания "Сухой" (входит в ОАК Ростеха) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. В июле 2023 года сообщалось, что ОАК запатентовала три новые модификации Су-75 с измененной формой крыла, фюзеляжа и с уменьшенной заметностью для радиолокационных средств обнаружения: одноместную, беспилотную и двухместную.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения "4++", который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.

Международная выставка вооружений World Defence Show 2024 пройдет в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия) с 4 по 8 февраля. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Саудовская Аравия
Продукция
Checkmate
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
МиГ-29К
МиГ-29М
МиГ-35
ПС-90А
ПС-90А-76
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
15.11.2021
Бизнес-джет Aurus и Checkmate: РФ представит новинки авиастроения на авиасалоне в Дубае
12.11.2021
Лайнер МС-21 и Aurus Business Jet прибыли на авиасалон в Дубай
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
07.06.2017
"Премьер" дальнего видения
01.07.2015
Крылья макетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 00:50
  • 59026
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.02 18:06
  • 29
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)
  • 04.02 10:01
  • 396
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.02 09:03
  • 1
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 04.02 01:29
  • 2
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 03.02 21:11
  • 249
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 13:47
  • 3
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 03.02 13:36
  • 2
СВО и Пятая колонна
  • 03.02 08:10
  • 1
Приближается горячая Третья мировая война?
  • 03.02 03:56
  • 1
Steadfast Defender-2024: подготовка к войне
  • 02.02 15:27
  • 1
Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим до середины февраля
  • 02.02 03:37
  • 1
О Черном море в свете СВО
  • 02.02 02:10
  • 8
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками