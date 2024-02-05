ПАО "ОАК" представит самолет Ил-76МД-90А на международной выставке World Defense Show 2024

ЦАМТО, 2 февраля. ПАО "ОАК" (входит в Госкорпорацию Ростех) представит на международной выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-90А.

Самолет окрашен в новую корпоративную ливрею ОАК.

Этот тяжелый транспортник является глубокой модернизацией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76, но, несмотря на внешнее сходство, принципиально отличается от предшественника. В числе изменений: усиленное крыло, выполненное по новым технологиям, двигатели ПС-90А-76, модернизированное шасси с более энергоемкой тормозной системой, новое цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией (так называемая "стеклянная кабина"). На воздушном судне также обновлено более 70% самолетных систем и агрегатов. Самолет вызывает большой интерес в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом.

Объединенная авиастроительная корпорация также представит на выставке свою имиджевую экспозицию. Кроме того, на стенде Госкорпорации Ростех посетители смогут ознакомиться с продукцией корпорации, в частности, с самолетами Су-75 Checkmate и МиГ-35.

"Ближний Восток – один из важных для нас регионов, где проявляют интерес к нашей продукции. Мы уделяем особое внимание продвижению в регионе нашего флагмана в сегменте транспортной авиации – модернизированного Ил-76МД-90А. ОАК одна из немногих компаний в мире, которая обладает передовыми компетенциями во всех сегментах самолетостроения", – отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Международная выставка по обороне и безопасности World Defense Show проводится во второй раз в Королевстве Саудовская Аравия и в перспективе должна занять центральное место среди мероприятий, демонстрирующих передовые разработки вооружений и военной техники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".