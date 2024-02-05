Шойгу: ВС РФ в январе нанесли 127 ударов по военной инфраструктуре Украины

Российские войска нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом 2 февраля заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В январе российские Вооруженные силы нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) и иностранных наемников», — сказал он на селекторном совещании с руководящим составом армии России.

Шойгу отметил, что украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит очередные принудительные мобилизации для того, чтобы не допустить обрушения своей обороны.

Министр также подчеркнул, что Украина осуществляет террористические акты, направленные против российских мирных граждан для того, чтобы показать Западу «хоть какие-то успехи».

Ранее, 23 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Вооруженные силы (ВС) РФ не бьют по жилым кварталам и социальным объектам. Он подчеркнул, что именно это отличает российскую тактику от украинской, в результате которой страдают мирные жители и объекты гражданской инфраструктуры.

До этого, 16 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось абсолютным провалом, инициатива в зоне спецоперации полностью находится у российских военнослужащих. Он отметил, что, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос о государственности Украины.

9 января американский телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, знаменует серьезный перелом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.