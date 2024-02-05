Залужный рассказал Зеленскому правду о ситуации в ВСУ и разбил его надежды (The Washington Post, США)

WP: главком ВСУ Залужный сказал Зеленскому, что ситуация на фронте не улучшится

Зеленский надеется, что перемены в военном руководстве как-то повлияют на сложившуюся на поле боя ситуацию, пишет WP. Однако у главкома ВСУ Залужного другое мнение. Этот шаг не улучит положение Киева, и военный лично предупредил об этом президента.

Киев — Когда Владимир Зеленский сказал в понедельник своему главному военачальнику генералу Валерию Залужному, что тот будет скоро снят с должности, украинский президент хотел осуществить смену руководства, способствующую обновлению. Общество все больше устает от конфликта, а помощи от зарубежных партнеров становится все меньше, сказал во время беседы с Залужным Зеленский, о чем сообщил информированный украинский источник.

Но молниеносно возникшая негативная реакция в рядах военных, дурные предчувствия некоторых руководителей в Киеве и неопределенность на Западе говорят о том, что решение Зеленского уволить популярного генерала может привести к неблагоприятным последствиям, а это позволит Москве воспользоваться возникшей нестабильностью. Это может также стать мощным ударом по боевому духу военнослужащих на передовой, потому что никаких публичных объяснений по поводу ожидаемой отставки Залужного никто не дал.

"В этой ситуации выигрывает только Россия", — сказал действующий военачальник, согласившийся на разговор на условии соблюдения анонимности, так как он не уполномочен делать публичные заявления. "Это было очень слабо преподнесено, — добавил он. — Людей надо было подготовить, потому что Залужный пользуется большим уважением, причем не только среди военных, но и среди гражданских".

В беседе с Зеленским генерал на прощание изложил некоторые свои мысли о тех проблемах, которые унаследует его преемник, и четко объяснил, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно.

Новому главнокомандующему придется сражаться с более крупной, лучше вооруженной армией противника, причем в условиях, когда конфликт превратился в противостояние на истощение, зайдя в мучительный тупик. Новому главнокомандующему понадобится свежее и сильное пополнение, чтобы восполнить понесенные потери и не отстать от России. Украинским войскам дополнительно понадобится буквально все: оружие, боеприпасы, боевые машины и прочая военная техника.

По словам высокопоставленного источника, Залужный не был возмущен своей отставкой. На самом деле, отношения между ним и Зеленским за два неполных года вооруженного конфликта с Россией существенно испортились. По словам американских и украинских официальных лиц, они просто не доверяют друг другу. Но Зеленский в понедельник слушал внимательно.

Пока еще есть шанс, что президент сменит курс. Официальный указ об отставке Залужного ожидается на этой неделе, о чем сказал осведомленный источник. Но по состоянию на вечер четверга никакого указа не было.

В понедельник пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о том, что президент уволил Залужного. Но когда на следующий день после этого заявления ему была направлена новая просьба дать комментарий, пресс-секретарь на нее не ответил.

Наверное, самое серьезное разногласие между Зеленским и Залужным возникло из-за требования генерала мобилизовать больше солдат.

У России больше войск и оружия, чем у Украины, сказал президенту Залужный. Чтобы Киев мог добиться успеха на поле боя, он должен мобилизовать как минимум столько же людей, сколько и Россия. А это 400 000 человек, объяснил знакомый с содержанием разговора высокопоставленный украинский чиновник. Украина должна также подготовиться к потерям, которые будут сравнимы с прошлогодними.

По словам источника, Залужный в конечном итоге назвал цифру 500 000 человек. Но Зеленский против призыва такого количества людей, потому что у Украины нет денег, чтобы выплачивать им денежное довольствие, и ей придется существенно поднять налоги для рядовых граждан. Столь агрессивный призыв также будет непопулярен с политической точки зрения, считает президент, хотя военное командование говорит, что потребность в нем давно уже назрела.

"Людей действительно не хватает, — сказал майор, командующий подразделением на востоке Украины. — Даже если мы ведем оборонительные действия, все равно постоянно несем потери. Кто-то заболеет, кого-то уволят по состоянию здоровья, кого-то переведут в тыл. Так что желающих сидеть на передовой становится все меньше и меньше".

"Учитывая то, что русские уже несколько месяцев проводят наступательные действия, главным образом на востоке Украины, потребность в живой силе достигла критической отметки", — отметил майор.

Сменщик Залужного наверняка будет преданным и близким к президенту человеком. Главные претенденты на этот пост — командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский и начальник военной разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Залужный харизматичен, у него репутация смелого человека, не боящегося высказывать свое мнение. Из-за этого у него время от времени случались размолвки с западными партнерами, в том числе, с бывшим председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли, хотя в целом у них были очень тесные отношения, и в определенные периоды времени они разговаривали по несколько раз в неделю. Но американское руководство уже давно чувствует напряженность и недоверие между Зеленским и Залужным. Отчасти это вызвано тем, что президент подозревает наличие политических амбиций у своего главнокомандующего.

С другой стороны, Сырский производит большее впечатление как классический образец боевого командира и солдата, говорят некоторые представители власти. Он ясно понимает военные последствия принимаемых политических решений.

Сырский также более доступен американским военачальникам. Он наладил взаимопонимание с генералом Кристофером Каволи, который на посту командующего американским Европейским командованием руководил усилиями Пентагона по обучению и оснащению украинской армии. Вместе с тем, во время украинского летнего контрнаступления Каволи несколько недель не мог связаться с Залужным, хотя Залужный поддерживал связь с Милли, о чем рассказали информированные источники.

Но в украинской армии Сырского недолюбливают. Некоторые солдаты считают его приказы неразумными, заявляя, что иногда генерал отправляет людей на верную смерть. Другие не уважают его за то, что он снимает с должностей популярных командиров, ставя на их место преданных ему лично людей.

Между тем, Буданов, служивший в силах специального назначения, не обладает богатым опытом армейского командира. Некоторые военачальники предполагают, что даже если Залужного сменит Буданов, реально командовать войсками будет Сырский, делая это негласно.

Некоторые военнослужащие и аналитики опасаются, что следующий главнокомандующий будет слишком почтителен по отношению к Зеленскому. Член Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Елена Трегуб рассказала, что это место может занять человек, который будет "говорить то, что хочет услышать Зеленский".

Солдаты тоже опасаются, что их главнокомандующий попадет в подчиненное положение. "Концентрация всей власти в одним руках и в одном кабинете никогда ничем хорошим не заканчивалась, — сказал лейтенант Влад, командующий минометным подразделением на востоке Украины. — Это ведет к созданию некоего изолированного пузыря, внутри которого принимаются все важные военные решения и осуществляется руководство страной в целом".

По словам знакомого с ситуацией источника, попросившего не называть его имя, критика в адрес Залужного со стороны команды Зеленского объясняется еще и тем, что генерал постоянно требует дополнительные ресурсы.

Запрос Белого дома на предоставление военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов застрял в конгрессе. В четверг руководители стран Евросоюза утвердили помощь Киеву на 50 с лишним миллиардов долларов, что стало редким светлым моментом для Украины, все чаще подвергающейся российским атакам. Но никто не рассчитывает, что эти деньги кардинально изменят обстановку на поле боя.

Украинские и западные официальные лица говорят, что в этом году Киев, скорее всего, сосредоточится на обороне и будет стараться удержать занимаемые позиции, не пытаясь вернуть захваченные русскими территории. Аналитики и военные очень сильно сомневаются, что новый главнокомандующий, кем бы он ни был, сумеет добиться большего меньшими средствами.

В Киеве уже больше года идут разговоры о том, что президент недоволен Залужным. Сам Зеленский уже начал предпринимать определенные шаги, чтобы показать, кто главный. В августе он уволил всех областных военкомов, объяснив это повальной коррупцией.

Такой шаг президента разозлил Залужного, поскольку он своими действиями застопорил продолжающийся процесс мобилизации на Украине. С тех пор прошло уже полгода, но пока еще не все освобожденные должности заняты.

Новый главнокомандующий столкнется и с другими проблемами. Например, средний возраст украинских военнослужащих превышает 40 лет, а некоторые солдаты воюют более двух лет без перерыва и отпусков.

"Поскольку людей в форме недостаточно, по крайней мере, недостаточно в нужных местах, солдат нельзя в больших количествах отозвать с передовой на отдых, перевооружение и переподготовку", — сказал бывший командующий объединенными силами Британии генерал Ричард Барронс (Richard Barrons).

"У них двойная проблема, — отметил Барронс. — Люди на передовой в некоторых случаях немного устали. А они мобилизовали недостаточное количество личного состава для увеличения армии, что позволило бы им чаще проводить ротацию, как это делается в большинстве армий мира, и не создали необходимую им наступательную группировку".

Украинский парламент рассматривает законопроект, предусматривающий снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Однако Барронс полагает, что Киев должен еще больше его понизить в целях омоложения армии. "На самом деле, это очень необычно, когда сражаются отцы", — сказал он.

Украинские законодатели признают, что неоднозначные сигналы Зеленского и Залужного по поводу мобилизации сеют панику. "Не надо было показывать пальцем друг на друга", — сказал депутат парламента Роман Костенко, отметивший, что Украине следует раскрыть данные о военных потерях, чтобы люди осознали необходимость пополнения армии личным составом.

Зеленский объяснил отставку Залужного необходимостью обновления. Но многие на Украине считают, что это шаг назад, свидетельствующий о политической междоусобице, которая была неотъемлемой чертой украинских властей до того, как российская военная операция сплотила страну.

"В начале конфликта руководство украинского государство очень сильно сплотилось. Тогда все были едины, все защищали Украину, — сказала Трегуб. — Происходящее сейчас, безусловно, вызывает обеспокоенность".

Авторы: Изабель Хуршудян (Isabelle Khurshudyan), Дэвид Стерн (David L. Stern)

Свой материал для статьи предоставили Кэтрин Белтон (Catherine Belton), Карен Деюнг (Karen DeYoung), Константин Худов (Kostiantyn Khudov) и Камила Грабчук (Kamila Hrabchuk).