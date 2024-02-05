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ТАСС

Боррель "отодвинул" украинский конфликт на второе место после ближневосточного

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: Olivier Matthys, Pool Photo via AP

Глава дипслужбы ЕС выразил особую озабоченность тем, что происходит в Красном море

БРЮССЕЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в связи с ударами по торговым судам в Красном море "отодвинул" конфликт на Украине на второе место по значению для ЕС, назвав конфликт на Ближнем Востоке главным противостоянием, которое стало "опасным для европейской бизнес-модели".

"Сейчас продолжается российская война на Украине, которая подчеркнула важность сотрудничества и коллективных действий. <…> Последствия это войны ощущаются далеко за пределами Европы. Однако сегодня самая горячая точка, самая опасная - это Ближний Восток и то, что там происходит. Взрывоопасный ландшафт на Ближнем Востоке отбрасывает тень на мировую стабильность и процветание. Это открытый шрам на коже Земли", - сказал он, открывая форум ЕС - АСЕАН в Брюсселе на уровне глав МИД.

Боррель выразил особую озабоченность тем, что происходит в Красном море, где "ведущие мировые транспортные компании перенаправляют свои суда вокруг мыса Доброй Надежды, что в результате удлиняет торговые маршруты между Европой и Азией на 10 дней и почти 6 тыс. км". "Это большая проблема для нашей бизнес-модели, безопасности поставок и свободы навигации", - сказал глава дипслужбы ЕС.

Он напомнил, что Евросоюз намерен 19 февраля запустить собственную военно-морскую операцию "Аспидес" в Красном море, которая "будет исключительно оборонительной, направленной на защиту морских судов и не предполагает никаких наземных атак".

В своей речи перед министрами стран АСЕАН Боррель ни слова не сказал о Китае, лишь упомянув об "усилении геополитических противоречий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, нарушениях прав человека, угрозах и нарушениях международных норм". Боррель призвал страны АСЕАН поддерживать усилия ЕС на Ближнем Востоке и на Украине.

С тем же призывом к министрам стран АСЕАН обратилась глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, которая порекомендовала им "забыть о блоковой логике" и "руководствоваться глобальной повесткой", которую, по ее мнению, выражает Евросоюз. 

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Страны
Бельгия
Китай
Украина
Проекты
Евросоюз
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