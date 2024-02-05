Опрос: должна ли Польша сбивать русские ракеты над Украиной? (Rzeczpospolita, Польша)

RP: в Польше предложили защитить западные территории Украины системой ПВО НАТО

В Польше хотят, чтобы приграничные территории Украины находились под защитой системы ПВО НАТО, пишет RP. Однако в альянсе пыл поляков остудили. Организация на такой шаг не готова и предпочитает просто передавать ВСУ ракетные комплексы ПВО и ПРО.

Об этом говорят результаты исследования агентства IBRiS, проведенного для издания Rzeczpospolita. Мы спросили, должна ли Польша начать переговоры с НАТО и Украиной на тему защиты поляками воздушного пространства над приграничной территорией Украины, чтобы Польша могла сбивать российские ракеты или беспилотники, летящие в сторону Польши.

Соответствующее предложение звучало в ходе дискуссии экспертов и бывших офицеров Войска Польского в конце декабря прошлого года, когда российская ракета пересекла границу Польши, пролетела в окрестностях Хрубешува и вернулась на Украину.

НАТО должна лучше защищать Украину

За то, чтобы начать такие переговоры, высказались аж 69,3% опрошенных, против — 17,6%, не имели мнения по этому поводу 13,1% респондентов. В группе сторонников этой идеи преобладают жители крупных городов (76%) в возрасте за 30 (88%); в малых и средних населенных пунктах их оказалось поровну — по 71%. Эти люди довольно внимательно следят за политическими событиями (77%), черпая информацию преимущественно из телепрограмм каналов TV Republika (77%), а также Polsat News и TVP Info (по 74%). Их политические симпатии распределяются поровну между основными политическими объединениями. (…) На парламентских выборах они голосовали преимущественно за "Третий путь" (82%) или "Конфедерацию" (75%). В группе противников этой идеи в основном электорат Анджея Дуды (22%) и "Права и справедливости" (21%).

О том, что Польша должна рассмотреть возможность соглашения с НАТО и Украиной о включении в систему противовоздушной оборону территории, расположенной на границе государств, например, на глубину 50 км, говорит бывший глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Станислав Козей (Stanisław Koziej). По его мнению, такие дипломатические действия заставили бы НАТО вести себя по отношению к России более жестко.

"Такое соглашение свидетельствовало бы о том, что мы являемся активным субъектом на этом стратегическом поле", – добавляет Станислав Козей. "Сегодня мы имеем, можно сказать, мягкую границу, которая может быть нарушена Россией случайно или намеренно. Такие действия могли бы сдержать Россию и повысить безопасность нашей территории, а также были бы беспроигрышными для Украины", – отмечает он. Генерал Козей напоминает, что Западная Украина в определенной степени интегрирована в хаб, который находится в Подкарпатье, откуда для Украины поступает военная и гуманитарная помощь. По его мнению, необходимо публично объявить о том, что Альянс распространяет свою защиту на западные территории Украины, "чтобы Россия знала, что ее может ожидать".

"Конечно же, обозначение такой зоны потребует изменения процедур реагирования армии, в том числе войск НАТО. Сейчас военные действуют в режиме мирного времени. Потребовались бы также изменения в законодательстве, чтобы мы могли сбивать чужие ракеты или беспилотники", — считает генерал. Нужно будет также договориться с Украиной о том, кто несет расходы по компенсации возможного ущерба, причиненного сбитыми ракетами.

Конфликт России с Украиной. Минобороны Польши: мы в нем не участвуем

Министерство обороны в ответ на наши вопросы заверило, что "все национальные и союзные системы, что касается предупреждения и оповещения, а также боеготовности наземных и воздушных элементов системы ПВО, работают в соответствии с процедурами и являются основой обеспечения безопасности польского воздушного пространства". Ведомство также напомнило, что в настоящий момент идет процесс расширения системы польской ПВО.

"В ответ на резкое ухудшение ситуации с безопасностью на нашей восточной границе и в связи с полномасштабной спецоперацией России на Украине мы стремимся к систематическому укреплению нашей противовоздушной и противоракетной обороны. Это усиление осуществляется в том числе за счет союзнического присутствия на территории РП", – добавляют чиновники Минобороны. Отвечая на вопрос о том, не следовало ли нашей ПВО прикрыть приграничные территории Украины, нам объяснили, что "в соответствии с нынешней позицией Альянса и Польши прямое участие в вооруженном конфликте на территории Украины, где такие действия могли бы быть эффективными, невозможно".

"Возможный охват части Украины системой противовоздушной обороны Альянса является чрезвычайно сложным вопросом. С одной стороны, это потребовало бы, вероятно, непростых политических договоренностей на форуме НАТО. Это было бы сопряжено со многими международно-правовыми проблемами, в особенности с последствиями перехвата объектов в воздушном пространстве Украины. Это также повлекло бы за собой ряд военно-оперативных проблем. При этом следует отметить, что страны Альянса активно поддерживают развитие потенциала ПВО Украины".

Минобороны Польши напоминает, что мы передаем Украине ракетные комплексы ПВО и ПРО. "Мы хотим, чтобы эта поддержка продолжалась и укреплялась, а также адаптировалась к потребностям украинской стороны, и мы выступаем за это в кругу наших союзников и стран-единомышленников".

Автор: Марек Козубаль (Marek Kozubal)