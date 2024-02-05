Business Insider: экспериментальное оружие ВСУ FrankenSAM показало слабость НАТО

ВСУ используют гибридные системы ПВО FrankenSAM, которые сочетают американскую технику с советской, пишет Business Insider. Их применение свидетельствует о серьезных пробелах в арсеналах НАТО и конкретно США.

Шинед Бейкер (Sinead Baker)

Обширное использование ВСУ экспериментальных систем противовоздушной обороны FrankenSAM выявило пробелы в собственных арсеналах НАТО, считает военный эксперт.

Оружие, чье название сочетает в себе чудовище Франкенштейна из романа Мэри Шелли и аббревиатуру ракет “земля – воздух”, производится США и Украиной совместно путем объединения различных систем. Получившаяся система способна сбивать ракеты, беспилотники и самолеты.

Системы ПВО FrankenSAM сочетают американское вооружение с техникой советских времен и добились первого успеха в январе, сбив российский беспилотник, по словам украинского чиновника.

Некоторые из них используют ракеты AIM-9M Sidewinder (“Гремучая змея”) американского производства, обычно запускаемые с самолетов, но переоборудованные для наземного запуска.

Но сам факт, что эта стратегия в принципе реализуется, показывает, насколько остро странам НАТО (включая сами США), не хватает наземных систем противовоздушной обороны, считает полковник морской пехоты США в отставке и старший советник Центра стратегических и стратегических исследований Марк Канчан.

ЗРК FrankenSAM заполняют для Украины критический пробел, поскольку у ее союзников нет достаточного количества средств наземной противовоздушной обороны, чтобы обеспечить ее нужды, сказал Канчан в интервью Business Insider.

Он сказал, что Украина отчаянно нужны сухопутные системы противовоздушной обороны, поскольку Россия наносит мощные беспилотные и ракетные удары по городам и поселкам по всей стране.

Российская кампания показала еще и то, насколько такого рода вооружения нужны самой НАТО, если она хочет быть готовой к будущим конфликтам, сказал Канчан.

Острая нехватка возникла из-за того, что государства-члены прекратили вкладываться в производство оружия после холодной войны, сказал он.

Канчан привел в пример зенитно-ракетный комплекс NASAMS, как “отличную систему против крылатых ракет и беспилотников”. “Проблема в том, что у нас их просто не так уж много”, — добавил он.

США выделили Украине 12 комплексов NASAMS, но по состоянию на декабрь было известно о доставке только двух. При этом Пентагон заявил, что новые ракеты будут поставляться по мере их производства, что говорит о том, насколько мало их в наличии у США.

Однако спрос на эти системы на Западе стремительно растет, усугубляя задержки из-за долгой очереди работ.

На данном этапе США и Украина производят несколько типов ЗРК FrankenSAM, пытаясь восполнить этот пробел.

По словам Канчана, у США и других стран НАТО была мощная наземная противовоздушная оборона во времена холодной войны, но впоследствии приоритеты изменились: в качестве главных противников стали рассматриваться такие страны, как Северная Корея и Ирак, против которых такой мощной ПВО не требовалось.

Ситуация изменилась в 2014 году, когда назрела перспектива конфликта с крупными державами после того, как Россия заняла украинский регион Крым (эксперт явно умышленно игнорирует итоги референдума в Крыму о присоединении к России – после государственного переворота на Украине. – Прим. ИноСМИ), а Китай стал вести себя агрессивнее, сказал он.

С тех пор, по словам Канчана, Пентагон изменил стратегию и снова перешел к наземной обороне, однако это осознание произошло “с некоторым опозданием”.

Новые системы по большей части не дошли до полей сражений, поэтому они мало чем могут помочь Украине. “Вот почему обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны оказалось так трудно: потому что США и НАТО уничтожили бóльшую их часть”, — сказал Канчан.

По словам Канчана, даже с имеющейся обороной Украина смогла отразить ряд российских атак и вынудила российские самолеты держаться подальше от линии фронта.

Это показывает США, чтó необходимо для противодействия России или любой другой державе с мощными военно-воздушными силами, заключил он.