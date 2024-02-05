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Военное обозрение

Госдеп США одобрил оружейный контракт с Индией на сумму около 4 млрд долларов

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Источник изображения: topwar.ru

Госдеп США одобрил оружейный контракт с Индией на сумму 3,9 млрд долларов, включающий поставки более 30 единиц БПЛА MQ-9B Sky Guardian Aircraft, 310 управляемых авиабомб GBU-39B, 170 ракет AGM-114R Hellfire, а также другие системы и оборудование, пишет портал Defense News.

В материале говорится, что соответствующее соглашение было достигнуто между президентом США Джо Байденом и индийским премьером Нарендрой Моди в ходе встречи в июне прошлого года. Теперь, после одобрения контракта Госдепом, он должен быть рассмотрен Конгрессом в 30-дневный срок.

Оборонное партнерство США и Индии значительно выросло за последнее десятилетие, а данная сделка открывает большой потенциал для дальнейшего продвижения стратегического, технологического и военного сотрудничества с Индией

- приводит портал слова представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера.

В статье также отмечается, что помимо продажи дронов и ракет, июньский визит Моди в Вашингтон привел к заключению ряда других соглашений. В частности, к сделке между General Electric и Hindustan Aeronautics Ltd. по совместному производству реактивных двигателей для истребителей. Кроме того, американская полупроводниковая компания Micron Technology пообещала потратить более 2,75 миллиарда долларов на строительство сборочного и испытательного центра в Индии.

Наконец, как пишет издание, Вашингтон и Нью-Дели начали переговоры о взаимных оборонных закупках для координации и обмена опытом в разработке военных технологий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
AGM-114
MQ-9 Reaper
Компании
General Electric
Проекты
БПЛА
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