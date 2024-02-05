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ТАСС

Военно-морской кластер форума "Армия-2024" впервые развернут в Кронштадте

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Большой десантный корабль «Иван Грен» на генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ в акватории Финского залива у берегов Кронштадта. 2023 год
Большой десантный корабль «Иван Грен» на генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ в акватории Финского залива у берегов Кронштадта. 2023 год.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Его проведут в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Военно-морской кластер Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2024", который запланирован на август, впервые будет развернут в Кронштадте. Об этом ТАСС сообщили в общероссийском Движении поддержки флота.

"Военно-морской кластер МВТФ "Армия-2024" впервые будет развернут на новой площадке - в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре на территории туристическо-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте", - сказал собеседник агентства.

Ранее все мероприятия МВТФ "Армия" проводились на базе парка "Патриот" в Подмосковье, аэродрома в Кубинке и полигона в Алабино.

Ранее в ДПФ также сообщили ТАСС, что на июнь 2024 года в Кронштадте также запланирован Международный военно-морской салон.

МВТФ "Армия-2024" пройдет в период с 12 по 18 августа. 

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